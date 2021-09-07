Отставки министров: эксперт назвал вероятные кандидатуры Вадим Денисенко рассказал, к кому из министров есть вопросы

17:59, Сегодня

Каких министров осенью могут уволить и по какой причине, рассказал в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" глава Украинского института будущего Вадим Денисенко.

"Украинский институт будущего вчера презентовал социологическое исследование, мы спрашивали "как вы относитесь к возможной отставке правительства Шмыгаля". 63% украинцев говорит о том, что они готовы поддержать отставку правительства, и более того, 73% мужчин критично настроены", — сказал он.

Читайте также: Стефанчук об увольнениях министров: "Я этого не исключаю"

Эксперт заявил, что украинцы настроены против премьера и министра соцполитики из-за проблем с субсидиями.

"Но если говорить конкретно о министрах, — безусловно, субсидиарная кампания провалена. Мы проводим исследование, сколько на самом деле денег нужно дополнительно на субсидии – по состоянию на сейчас не меньше 10 млрд, а в реальности цифра еще больше. Это личный проигрыш Шмыгаля и Лазебной. Если цена на газ закладывалась в бюджете на уровне 7 с копейками, а сейчас будет значительно больше и уже другая – очевидно, что можно было подумать о том, что нужно увеличивать количество субсидиантов, а оно уменьшилось за прошлый год на 300 тыс. домохозяйств. В целом вся кампания шла на усложнение получения субсидий, у людей будут проблемы. Кроме того, насколько я знаю, близки к увольнению господин Уруский, министр культуры Ткаченко, раньше говорили о министре юстиции Малюське, но сейчас вроде по нему вопрос убрали. Такая история по увольнениям", — сказал он.

Ранее народный депутат из "Батькивщины" Валентин Наливайченко заявил, что в Украине в ближайшее время могут быть уволены три министра.

"Я думаю, что первый, кто может уйти с поста - министр финансов (Сергей Марченко - ред.). Также вопрос к министру обороны (Андрею Тарану - ред.) не снят. Также серьезные вопросы относительно министра культуры (Александра Ткаченко - ред.) - нулевые, если не минусовые, результаты", — сказал Наливайченко.

До этого нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук рассказала, что в Кабмине осенью ожидаются кадровые перестановки, обсуждается замена сразу нескольких министров.

13 июля министр внутренних дел Арсен Аваков написал заявление об отставке, что породило слухи о новых увольнениях в правительстве.