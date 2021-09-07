Нужно платить министрам 50 тысяч долларов — Гордон Журналист рассказал, как можно бороться с коррупцией

22:41, Вчера

Чиновникам нужно много платить, но пожизненно сажать за воровство — об этом заявил в программе "Время Голованова" на телеканале "Украина 24" журналист Дмитрий Гордон.

"Надо быть честными и надо разговаривать с людьми, не надо их считать быдлом. Им надо рассказать, что у нас в стране сегодня многие много зарабатывают - айтишники по 50-100 тыс. долларов в месяц зарабатывают, футболисты по 100 тыс. Чем министр, на руках которого целая отрасль, хуже их? Да, мы ему даем 50 тыс. долларов, требуем с него, даем социальные гарантии, и официально зафиксировали, что если министр крадет – пожизненное тюремное заключение. Вот так объяснять людям надо. Мы хотим, чтобы у нас лучшие руководили министерствами? Хотим. Давайте платить", — сказал он.

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Гордон уверен, что людей надо убеждать в необходимости больших зарплат для чиновников.

"Почему футболистам, айтишникам платят, юристам платят, блогерам платят, а высококлассному министру не могут платить 50 тыс. долларов? Нужно объяснить населению, что министр, если он эффективный и грамотный, может сэкономить для страны миллиарды. Не надо думать, что люди идиоты. Хотите побеждать? Государство должно раскошеливаться. Эти люди будут стоять на страже ваших интересов. Те, кому мы будем платить сполна, будут стоять насмерть за те 37 млрд долларов, которые, по мнению Михаила Саакашвили, сегодня крадут из госбюджета чиновники, которым мы недоплачиваем зарплаты. Бюджет от этого выиграет, мы выиграем", — сказал он.

Ранее сообщалось, что почти 9% опрошенных украинцев работают неофициально и получают всю зарплату в конверте. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической компании Gradus Research.

Только 49% жителей городов с населением более 50 тысяч в возрасте 18-60 лет получают заработную плату полностью официально (46%) или являются частными предпринимателями и платят все налоги (3%).