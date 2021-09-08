"ХАРД с Влащенко": гость студии - Святослав Пискун Главные темы эфира - обыски и задержания украинцев в Крыму и трансформация Генпрокуратуры Украины

13:23, Сегодня

На телеканале "Украина 24" - проект "ХАРД с Влащенко"!

С гостем программы - бывшим генеральным прокурором Святославом Пискуном - Наталья Влащенко обсудит следующие темы:

За кем стоят незаконные обыски и задержания украинцев в Крыму?

Когда будут полностью рассекречены материалы Иловайской трагедии?

Какие трансформации ждут Генпрокуратуру Украины?

Включение: Марина Ставнийчук

Смотрите 8 сентября "ХАРД с Влащенко" в 19:00 на телеканале "Украина 24".