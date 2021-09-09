"Пустая инициатива": нардеп сказал, что не так с законом об олигархах Как подчеркнул Ярослав Железняк, "ни в одной стране мира это не сработало"

00:04, Сегодня

Закон об олигархах, поддержанный Верховной Радой в первом чтении, является "пустой инициативой", которая не сработает.

Об этом в эфире программы "Ток-шоу №1" на телеканале "Украина 24" заявил народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк.

"Этот законопроект, во-первых, был на 12 страниц, что уже настораживает. Я вам скажу откровенно, это полностью пустая инициатива. Что меняет этот законопроект - право СНБО принимать, кто является олигархом, а кто нет. Как это будет дальше реализовываться, не знаю - как минимум для пиара. Ну, мы же услышим, что кого-то признали олигархами, и после этого олигарх перестает быть олигархом и подает декларацию. Но это не работает, потому что ни в одной стране мира это не сработало. США имели своих олигархов - и США использовали антимонопольный орган, и олигархи не стали проблемой для США", - заявил Железняк.

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Нардеп отметил, что внимательно изучил письмо омбудсмена Людмилы Денисовой, которая обратилась к спикеру парламента Дмитрию Разумкову с 15 пунктами по этому закону.

"По меньшей мере, они правы. Там первый пункт, что усиление роли СНБО не соответствует ни логике, ни Конституции. И мы договорились с коллегами между первым и вторым чтением отправить этот закон в Венецианскую комиссию", - сказал он.

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Напомним, Верховная Рада 1 июля приняла в первом чтении законопроект президента Владимира Зеленского №5599 об ограничении влияния олигархов, который он внес на рассмотрение парламента 2 июня. Цель документа – предотвращение угроз нацбезопасности из-за чрезмерного влияния лиц, которые имеют значительный экономический и политический вес. Такие лица и обозначаются как олигархи.

Положения документа, в частности, предусматривают установление признаков, по которым лицо может быть отнесено к олигархам. Кроме того, в законопроекте говорится о создании Реестра олигархов.

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к председателю парламента Дмитрию Разумкову с официальным письмом, в котором указывает на несоответствие Конституции Украины законопроекта №5599 "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанным с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)".

Денисова отмечает, что в случае принятия закона об олигархах в существующей редакции она будет вынуждена в рамках своих полномочий обратиться в Конституционный суд.