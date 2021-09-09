"Народ против": кто станет гостями программы Наташи Влащенко Чиновники и политики будут бороться за доверие и уважение зрителей

10:55, Сегодня

В четверг, 9 сентября, на телеканале "Украина 24" - новый выпуск шоу "Народ против" с Наташей Влащенко. В масштабном проекте, как в настоящем Колизее, известные чиновники борются за доверие и уважение зрителей, отвечая на провокационные вопросы.

Гости:

Сергей Шахов, лидер партии "Наш край"

Алексей Гончаренко, народный депутат, фракция "Европейская солидарность"

Артур Герасимов, сопредседатель фракции "Европейская солидарность"

Олег Ляшко, лидер Радикальной партии

Давид Арахамия, председатель фракции "Слуга народа"

Святослав Пискун, экс-генеральний прокурор Украины

Александр Ковальчук, народный депутат, фракция "Слуга народа"

Александр Качура, народный депутат, фракция "Слуга народа"

Андрей Ильенко, член политсовета ВО "Свобода"

Виктория Гриб, народный депутат, внефракционный

Константин Стогний, телеведущий

Зорян Шкиряк, экс-советник министра внутренних дел

Вадим Рабинович, сопредседатель фракции "ОПЗЖ"

Денис Маслов, народный депутат, фракция "Слуга народа"

Галина Янченко, народный депутат, фракция "Слуга народа"

Алексей Жмеринецкий, народный депутат, фракция "Слуга народа"

Включения:

Михаил Саакашвили, политик

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