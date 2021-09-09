Встречи Зеленского и Путина не будет - экс-глава МИД Владимир Огрызко считает, что "не нужно создавать иллюзию"

18:04, Сегодня

Встречи президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина не будет, потому что российский президент не изменит свою позицию. Об этом в эфире программы "Сегодня День" на канале "Украина 24" сказал бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

"Ждать чего-то чрезвычайного нам не нужно. Главное - не создавать иллюзию того, что что-то может произойти. Не произойдет ни встречи министров, ни встречи президентов. Поверить в это - выдавать желаемое за действительное. Я не хотел бы, чтобы мы обманывали своих коллег, зрителей - тех, кто действительно над этим думает", - сказал дипломат.

Огрызко отметил, что Путин не изменил свою позицию в отношении войны на Донбассе и не изменит ее.

"При нынешней ситуации в Москве это просто странная наивность - надеяться, что вдруг Путин изменил свою позицию. А что случилось такого, чтобы он свою позицию изменил? На него наложены какие-то личные санкции, произошли кардинальные изменения в отношении Запада к России? Меркель, приехав в Москву, говорит "дорогой Владимир". Конечно, после такого ни о чем другом речь не идет, кроме как тянуть эту волынку дальше", - сказал Огрызко.

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Напомним, в последнее время в украинских СМИ обсуждается возможность встречи Зеленского и Путина. В самом же Кремле недавно подтвердили такую возможность. По данным "Интерфакс-Украина", пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Путин "готов встречаться, и он считает, что вот то печальное состояние, в котором сейчас пребывают российско-украинские отношения, это никуда не годится". В то же время в России обвиняют Украину в якобы невыполнении Минских соглашений и считают, что это мешает встрече.

Дипломат и экс-посол Украины в США Валерий Чалый считает, что Зеленский смог бы встретиться с Путиным на сессии Генеральной ассамблеи ООН, однако, как передает "Украинская правда", Путин не будет участвовать в сессии.

Главред издания "Гордон" Алеся Бацман считает, что Зеленский в случае переговоров с Путиным не должен действовать с позиции слабого и просящего. "Важно поехать не с точки зрения слабого, просящего, который приходит и говорит: вы у нас украли территорию, вы убиваете наших граждан, вы заняли наш Донбасс, уйдите. Перед тобой сильный игрок, ему эти все лирические истории до одного места. Он кровожадный, выполняет свою миссию хищника, восстанавливает Советский Союз в его понимании", - сказала журналистка.