Ляшко: Украина в первую очередь должна помогать своим беженцам Политик против того, чтобы Украина принимала беженцев из Афганистана за бюджетные средства

10:39, Сегодня

Украина должна тратить бюджетные средства не на содержание беженцев из Афганистана, а на поддержку собственных граждан.

Такое мнение высказал в эфире программы "Народ против" на канале "Украина 24" лидер Радикальной партии Олег Ляшко.

"Я думаю, что в первую очередь надо протянуть руку помощи как минимум, двум миллионам людей из Донецка и Луганска, которые без жилья, без работы, и их ребенок не может попасть в детский сад. Что касается беженцев - есть программы в Евросоюзе. Посмотрите, Турция - она получает миллиарды долларов, потому что она сдерживает поток беженцев из Африки, посмотрите на другие страны. Поэтому когда нам рассказывают, что мы из государственного бюджета должны полмиллиарда гривен потратить на афганских беженцев - я категорически против", - заявил политик.

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Ляшко напомнил, что есть европейские программы поддержки беженцев.

"Украина, безусловно, должна помогать людям, которые попадают в тяжелую ситуацию, но не за собственные средства. За средства собственного бюджета должны помогать украинцам. Посмотрите цены на масло, на все остальное, вдвое выросли. Пенсионерам добавьте денег, чтобы луковицу купили", - отметил лидер Радикальной партии.

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Напомним, Министерство внутренних дел ожидает, что из Афганистана в Украину прибудут 5 тыс. беженцев из Афганистана. Отмечается, что одной из задач Государственной миграционной службы является обеспечение функционирования пунктов временного размещения беженцев (ПВРБ) и пунктов временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства (ПВПИ), незаконно находящихся в Украине, передают "Українські новини".

Напомним, ранее внештатный советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью YouTube-каналу Ukrlife.TV заявил, что Украине не стоит опасаться беженцев из Афганистана, которых согласился приютить официальный Киев. В частности, он сказал: "Это не дикие моджахеды с кинжалами в зубах. Это образованная публика, которая проработала с западной коалицией и знает языки. Часто она образована гораздо больше, чем среднестатистический украинец". Слова Арестовича вызвали бурную реакцию в СМИ и интернете.

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков посоветовал Арестовичу "поехать в "Талибан" и "делиться там опытом". "Может тогда поехать советником чего-то в "Талибан", если они там более опытные, образованные, и может поделиться своим опытом именно там. Думаю, он там будет полезен", - заявил спикер Рады в эфире канала "Украина 24".