Волкер: США не ставят цель присоединиться к "нормандскому формату" США играют свою важную роль и за пределами этого формата, пояснил дипломат

16:11, Сегодня

США не ставят перед собой цель присоединиться к переговорам по Донбассу в "нормандском формате".

Об этом рассказал в беседе во время форума YES Brainstorming, который транслировал телеканал "Украина 24", американский дипломат, спецпредставитель США по вопросам Украины в 2017-2019 годах Курт Волкер.

"Хотел бы отметить, что это не цель США – присоединиться к нормандскому формату, вряд ли это произойдет. И это не так уж важно, потому что США играют свою важную дипломатическую роль и вне границ этого формата. Мы координируем, проводим диалог, мы привлекаем и Германию, и Канаду, другие страны, мы хорошо информированы с позиции западного мира, хорошо знаем позицию России. Фактически не очень важно, насколько мы принимаем участие именно в нормандском формате", - заявил Волкер.

Читайте также: У США нет желания присоединяться — дипломат о переговорах по Донбассу

YES Brainstorming организован Ялтинской европейской стратегией (YES) и Фондом Виктора Пинчука.

Ранее руководитель Офиса президента Андрей Ермак в эфире телеканала "1+1" отметил, что США готовы участвовать в переговорах с Украиной и Россией по Донбассу и Крыму.

"Все переговоры могут состояться, когда есть согласие на это всех сторон. Могу только вам сказать, что Соединенные Штаты готовы, и они подтвердили это, участвовать и сделать все возможное от них для того, чтобы помочь Украине прекратить войну и обеспечить систему устойчивой безопасности нашей страны", - цитирует Ермака "Укринформ".

Политолог-международник Тарас Семенюк говорил о том, что США не будут участвовать в "нормандском формате". Кроме того, они не заинтересованы в противостоянии с Россией, и военная помощь Украине будет выстраиваться исходя из этих принципов.