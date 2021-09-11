"Ваше место возле диктатора": белорусский оппозиционер поспорил со скандальным нардепом Бывший "слуга народа" Евгений Шевченко утверждает, что в Беларуси нет политических репрессий

19:55, Вчера

Белорусский оппозиционер Павел Латушко и народный депутат Украины Евгений Шевченко, известный симпатиями к самопровозглашенному президенту Александру Лукашенко, устроили перепалку в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина 24".

Евгений Шевченко заявил, что в Беларуси отсутствуют политические репрессии, а большинство населения – на стороне Лукашенко.

"Вы готовы платить миллиарды гривен, чтобы укреплять северную границу Украины? Вы готовы стать нищими ради этих людей, чтобы мы их просто привели к власти? Почему они выражают мнение всей Беларуси? Я бывал в Беларуси, никто его (Павла Латушко – ред.) там не любит, есть маленькая прослойка людей, которые хотят его видеть, но большинство людей – за Лукашенко. И в Беларуси никаких репрессий уже нет! Более того, есть человек, Юрий Воскресенский, который занимается тем, чтобы политзаключенных освободить. И Украина сейчас могла бы стать адвокатом Беларуси в Европе, а Беларусь – адвокатом с Россией", - подчеркнул нардеп.

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В ответ Павел Латушко заявил, что Шевченко предлагает украинцам дружбу с террористическим режимом.

"Лукашенко убивает Беларусь с 90-х годов, он делал это в прошлом году, стреляют в людей на улицах Минска, других городов Беларуси. 40 тыс. человек прошли через тюрьмы, тысячи политических заключенных, сотни тысяч выехавших. Вы не видите, сколько в Украине белорусов? И вы предлагаете дружить с кем - с террористом, человеком, который развязывает нацизм в Беларуси? Вы верите в эту сказку, что белорусы хотят видеть Лукашенко президентом? Вы действительно не были в Беларуси, были только в одном месте – у дворца, во дворце диктатора. Вот ваше место – общаться с диктаторами!" – заявил оппозиционер.

Напомним, нардеп Евгений Шевченко неоднократно встречался с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко, несмотря на то, что Украина его официально не признает.

Ранее он после скандальных выборов в Беларуси поздравил Александра Лукашенко с переизбранием на пост президента. Также Шевченко выступал с критикой участников протестов против Лукашенко.

Из-за своей позиции Шевченко был исключен из состава парламентской фракции "Слуга народа".