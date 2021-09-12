Безсмертный: Переговоры по Донбассу в Минске – проигрыш украинской дипломатии Участники украинской делегации в Минске подвергались риску быть задержанными

15:02, Сегодня

Переговоры Трехсторонней контактной группы по Донбассу в Минске были проигрышем украинской дипломатии, поскольку проходили "на площадке противника".

Об этом в эфире программы "Украина с Тиграном Мартиросяном" на телеканале "Украина 24" рассказал политик и дипломат, экс-участник ТКГ по Донбассу Роман Безсмертный.

"Первым местом ведения переговоров была Женева, Кремль отказался. И это не добрая воля Лукашенко, просто перевод войны на поле битвы противника. Само ведение переговоров в Минске является проигрышем украинской дипломатии, я об этом говорю с самого начала, начиная с того, что каждого из нас могли задержать, и это не имело бы абсолютно никаких последствий", - сказал дипломат.

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Безсмертный заявил, что в отношении таких людей как он существовали уголовные дела, и только личные договоренности на высшем уровне позволяли ему пересекать границу Беларуси.

"Я не воспринимаю тезис о том, что это была добрая воля Лукашенко. Перевод переговоров на площадку противника, где он контролирует делегацию, прослушивает ее, сопровождает и так далее", - отметил он.

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Напомним, глава МИД Дмитрий Кулеба заявил в эфире телеканала "Украина 24", что новая площадка для переговоров ТКГ по Донбассу пока не обсуждается.

"На днях проходило заседание ТКГ онлайн, абсолютно никаких изменений, никаких перспектив. Пока никаких перспектив выхода ТКГ из онлайна в офлайн нет. Поэтому все работают... Если честно, этот вопрос сейчас не на повестке дня - вопрос альтернативного Минску города, мы это не обсуждаем", - сказал он.

Ранее советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович заявил, что переговоры по Донбассу фактически заблокированы из-за команд президента России Владимира Путина. Так он прокомментировал то, что Россия в очередной раз сорвала работу гуманитарной подгруппы ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе.

"Российская сторона постоянно выдвигает все новые и новые условия. Я так вижу, что они не хотят брать на себя ответственность за очередной срыв, - заявил Арестович.