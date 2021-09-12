Встречи Зеленского и Путина не будет, России нужен конфликт – дипломат Роман Безсмертный посоветовал украинской власти "снять тезис о необходимости диалога с Кремлем"

15:41, Сегодня

Встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в ближайшее время не состоится, потому что она не нужна Кремлю.

Об этом рассказал в эфире программы "Украина с Тиграном Мартиросяном" на телеканале "Украина 24" украинский дипломат и политик, экс-участник Трехсторонней контактной группы по Донбассу Роман Безсмертный.

"Такой встречи не будет, и не потому, что ее не хочет Зеленский. На такую встречу не пойдет Путин. Она ему с точки зрения нынешней ситуации абсолютно не нужна. Путину нужен конфликт", - заявил он.

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Дипломат напомнил, что в России приближаются выборы в Госдуму:

"Путин никогда не шел до выборов путем разрядки, он всегда доводил ситуацию до крайнего напряжения. Сейчас таким аккордом будет Беларусь. Там не будет полной аннексии, но это очередной шаг к вхождению Кремля в Беларусь".

При этом Безсмертный отметил, что Украина сегодня Кремлю не по зубам.

"Для меня очевидно, что украинской власти нужно обеспечить единство общества и власти, тогда она будет сильной. А тезис о необходимости диалога с Кремлем я бы рекомендовал украинской власти снять. После удачного празднования Дня Независимости, визита в Вашингтон упасть лицом и поехать на диалог с Путиным, который закончится словами "нет" по всем составляющим, - проигрышный акт", - считает он.

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Президент Украины Владимир Зеленский на форуме Ялтинской европейской стратегии, который транслировал телеканал "Украина 24", заявил, что рассчитывает на предметную встречу с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, результатом такой встречи может стать обмен удерживаемыми лицами.

"Меня интересует, можем ли мы предметно встретиться. Не декларативно, как делает это он с некоторыми странами, а действительно встретиться более предметно, чем это было на первой встрече в "нормандском формате"... Если будет встреча в "нормандском формате" – мы работаем над этой встречей – то будет возвращение какого-то количества людей ", – сказал он.

Ранее пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров заявил, что президент Украины готов встретиться с Владимиром Путиным в любой момент. Сам Путин заявлял, что готов встретиться с Зеленским, если тот приедет в Москву.

Российский правозащитник Марк Фейгин в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что Владимир Путин не хочет встречи с Владимиром Зеленским.

"Такая встреча скорее в минус Путину будет. Зеленский сумеет на такой встрече выставить Путина сумасшедшим диктатором. Этого они тоже не хотят. Поэтому я думаю, что встречи никакой не будет", - считает Фейгин.