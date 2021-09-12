Россия будет против идеи Ермака насчет "Северного потока-2" - дипломат Вопросы стратегического характера всегда привязаны к транзиту газа через Украину, отметила Юлия Осмоловская

18:43, Сегодня

Россия не поддержит идею руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака относительно обсуждения газопровода "Северный поток-2" в формате "нормандской четверки".

Такое мнение высказала в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" дипломат Юлия Осмоловская.

"Это зависит от того, насколько сами участники согласятся рассматривать этот вопрос. Это в их компетенции. Поэтому если господин Ермак такую инициативу дает и у него есть объективные основания считать, что все согласятся, я не вижу проблем. Если мы в целом посмотрим на то, каким способом в сложные периоды нашей истории обсуждались разные вопросы стратегического характера - они всегда были привязаны к вопросам транзита российского газа через Украину. Если возвращаться к "нормандскому формату", мы знаем, что первая реакция российской стороны на эту идею была негативной, они сказали, что нет в этом смысла, что "нормандский формат" создан не для обсуждения коммерческих проектов и энергетических вопросов. Поэтому на первых порах точно могут быть против", - рассказала дипломат.

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Напомним, глава Офиса президента Андрей Ермак на форуме YES Brainstorming заявил, что вопрос угроз от "Северного потока-2" должен рассматриваться в рамках "нормандского формата".

"Мы рассматриваем вопрос "Северного потока" исключительно как вопрос общей безопасности Украины... К "нормандскому формату" было бы логично добавить рассмотрение и этих вопросов. Я считаю, что продолжение транзита газа является очень серьезным предохранителем, в том числе, масштабной агрессии Российской Федерации против Украины", - заявил Ермак.

Ранее бывший министр иностранных дел Владимир Огрызко в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что встречи в "нормандском формате" не принесут результатов, поскольку все стороны, включая Россию, стоят на своих позициях.

"Поможет ли нормандская встреча? Нет, не поможет, потому что помочь она сможет только в том случае, когда изменятся позиции сторон. Позиция Украины не меняется – это (ОРДЛО - ред.) оккупированная территория; позиция Франции и Германии в той или иной степени больше на украинской стороне, нежели на стороне агрессора – Российской Федерации; позиция России также неизменна. Это все разговоры про белого бычка. Пока Запад не вынудит Россию изменить свою позицию, мы с вами будем обсуждать КПВВ, ремонт моста, подачу воды и так далее. Но это ни на метр, ни на сантиметр не приблизит урегулирование ситуации по сути, стратегически", - сказал экс-министр.