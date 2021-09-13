Войска России могут вторгнуться в восемь областей Украины - генерал СБУ
Российские войска в Беларуси сегодня не являются угрозой для Украины, однако Кремль не отказывается от идеи вторжения в восемь областей на востоке и юге Украины.
Об этом рассказал в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" экс-руководитель Главного следственного управления СБУ, генерал-майор Василий Вовк. По его мнению, новое соглашение на миллиард долларов на поставку российского оружия в Беларусь направлено не против Украины, а против стран НАТО.
"Я не вижу реальных угроз сегодня со стороны Беларуси от России. Ее не интересуют ни Волынская, ни Ровенская область - это идти против Западной Украины, ни Киевская - это, считай, покушение на столицу, на всю Украину", - заявил генерал.
В то же время, Вовк отметил, что в Кремле "никто никуда не девал план "Новороссия".
"Он в ящике стола - восемь областей, не был реализован только благодаря тому, что мы отстояли Харьков, Днепр и Одессу. Это три кита этого плана, три условных столицы. Они от этого плана не отказались. Если наши отношения будут на том же плохом уровне, который есть сегодня, не будет ничего делаться по Минским соглашениям - попытка их выполнять, или переписание, потому что мы понимаем, какие угрозы ожидают Украину при их выполнении также - то можете быть уверены, мы имеем реальную угрозу через год-два вторжения российских войск именно в эти восемь областей - Харьковская, Донецкая, Луганская, Днепропетровская, Запорожская, Николаевская, Херсонская и Одесская. Мы остаемся без морей", - подчеркнул он.