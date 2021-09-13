Беларусь рассматривает Украину как противника: нардеп о российском оружии для Лукашенко По словам Федора Вениславского, действия Беларуси - это "четкий сигнал для Украины"

17:23, Сегодня

Беларусь изменила отношение к Украине и начала рассматривать ее как потенциального противника, чего раньше не было.

Об этом в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" рассказал народный депутат от "Слуги народа" Федор Вениславский.

Комментируя планы по закупке Беларусью российского оружия на миллиард долларов, нардеп отметил:

"Каким образом наше внешнее политическое ведомство будет реагировать на право суверенного государства покупать различные виды вооружений? Конечно, с политической точки зрения это четкий сигнал для Украины, что Беларусь уже рассматривает Украину как потенциального противника, чего раньше не было. Но говорить о том, что это тот факт, который требует немедленной реакции, я бы не стал".

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Вениславский напомнил, что экономический потенциал Беларуси "не настолько мощный, чтобы одним махом выделить 1 млрд долларов на закупку военной техники и т.п.".

"Деньги в Беларуси на это вряд ли есть на данный момент, поэтому расценивать заявление Лукашенко как факт закупки в настоящее время я бы не стал. Тем более учитывая совместные российско-белорусские учения, скорее всего, это была определенная политическая технология, которую использовал Путин, озвучив устами Лукашенко эту новую идею о выстраивании нового рубежа на границе с Украиной", - сказал "слуга народа".

Напомним, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко посетил совместные с Россией военные учения "Запад-2021" и заявил о планах по закупке российского вооружения более чем на 1 млрд долларов, сообщает БЕЛТА.

Лукашенко сказал, что обсуждал с президентом РФ Владимиром Путиным поставки ракетных комплексов С-400.

Белорусский оппозиционер Франтишек Вячорка, комментируя договоренности о поставках в Беларусь российского вооружения в эфире телеканала "Украина 24", отметил:

"Не думаю, что Лукашенко сейчас в таком состоянии, чтобы что-то покупать. Скорее всего, он договорился покупать на 1 млрд долларов, которые потом будет просить у самого Путина, и будет приезжать в Москву снова и снова, говорить, что "мы с вами договорились, дайте нам деньги, чтобы купить комплексы С-400".