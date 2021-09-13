Провокация на Донбассе в ближайшее время неизбежна – Пионтковский о планах России Эксперт объяснил заявление российского депутата насчет "воссоединения" Донбасса с Россией

18:24, Сегодня

Россия в ближайшее время устроит на Донбассе новую военно-политическую провокацию.

Об этом заявил в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" российский политолог Андрей Пионтковский, комментируя визит в оккупированный Донецк депутата Госдумы России Дмитрия Саблина.

"Этот депутат проговорился – может быть, сознательно и по поручению сверху о планах, которые вынашиваются в Кремле. Вполне возможно, что на следующий день после выборов они подведут итоги и скажут, что 600 тыс. российских граждан единодушно проголосовали на Донбассе за "Единую Россию", и они это считают волеизъявлением "свободного ордловского народа", желающего присоединиться к России. В любом случае уровень истерии и ненависти к Украине на российских каналах невероятный – призывы о присоединении, освобождении угнетенных русских и так далее. Самой российской верхушке трудно будет соскочить с волны этой истерии. Поэтому я считаю неизбежной некую военно-политическую провокацию на Донбассе в самое ближайшее время", - заявил Пионтковский.

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Напомним, депутат Госдумы РФ от партии "Единая Россия" Дмитрий Саблин приехал в оккупированный Донецк, где заявил, что на Донбассе "проходит эксперимент по воссоединению территории с Россией".

Саблин высказал уверенность, что уже на следующих выборах в Госдуму России в ОРДЛО будут нарезаны российские мажоритарные округа. Сейчас, по его словам, округа не могут быть созданы, "потому что не хватает пока жителей, которые имеют паспорта (России – ред.) для отдельного округа".

В июле первый зампредседателя комитета Госдумы РФ по делам СНГ Виктор Водолацкий сообщил, что в оккупированных районах Донбасса российские паспорта по упрощенной схеме получили более 600 тысяч украинцев.

Выборы в Госдуму России должны состояться в период 17-19 сентября с завершением в единый день голосования 19 сентября 2021 года.