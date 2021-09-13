Российский политолог объяснил, почему Зеленскому не стоит добиваться встречи с Путиным "В России не заинтересованы в добрых отношениях с Украиной, Путин отрицает существование украинской нации", — сказал политолог

20:39, Сегодня

Встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным никаких существенных изменений для обоих государств не принесет, поскольку глава Кремля в принципе отрицает существование самого украинского народа.

Об этом в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" рассказал российский политолог Андрей Пионтковский.

"Я думаю, бессмысленно сейчас добиваться встречи с лидером государства-агрессора, которое каждую минуту не скрывает своих дальнейших планов покорения Украины. Этот человек (Путин – ред.) написал громадную статью, в которой отрицает существование не только украинского государства, но и право на существование украинского народа, нет такого народа в его представлении и его теории одного народа. Я не вижу, о чем можно с этим человеком разговаривать", — отметил политолог.

Читайте также: Провокация на Донбассе в ближайшее время неизбежна – Пионтковский о планах России

Ранее экс-участник Трехсторонней контактной группы по Донбассу Роман Безсмертный по поводу возможной встречи глав Украины и России заявил, что такой диалог в ближайшее время не состоится. По его словам, это в первую очередь потому, что такая встреча сегодня не нужна Кремлю.

"Такой встречи не будет, и не потому, что ее не хочет Зеленский. На такую встречу не пойдет Путин. Она ему с точки зрения нынешней ситуации абсолютно не нужна. Путину нужен конфликт", — заявил он.

Стоит напомнить, что Андрей Пионтковский ранее прокомментировал возможную поездку Владимира Зеленского на 76-ю сессию Генеральной ассамблеи в ООН. Как сообщил российский политолог на канале "Украина 24", это правильное тактическое решение в связи с усиливающейся российской агрессией.

Читайте также: Беларусь рассматривает Украину как противника: нардеп о российском оружии для Лукашенко

Ранее в Кремле заявили, что президент РФ Владимир Путин не будет встречаться с украинским лидером Владимиром Зеленским, если на этой встрече пойдет речь об оккупации АРК и российской поддержке боевиков на Донбассе. Так, спикер президента России Дмитрий Песков заявил, что вопрос Крыма не обсуждается российской стороной априори, а Донбасс не может обсуждаться потому, что, по его словам, РФ не является стороной конфликта.