Кремль хочет принудить Украину к "Минску-3" – российский политолог о Донбассе Геополитические неудачи Запада толкают Россию на новые авантюры, заявил Андрей Пионтковский

18:54, Сегодня

Россия может спровоцировать новую эскалацию конфликта на Донбассе, чтобы принудить Украину к подписанию "третьих минских соглашений".

Об этом заявил в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" российский политолог Андрей Пионтковский.

"Не только на Кремль, но и на все диктатуры мира колоссальное впечатление произвела репутационная катастрофа американцев в Кабуле. В Кремле сейчас уверены, что это свидетельствует об уходе Америки не просто из Афганистана, но и с мировой арены, что Америка слаба, не способна защитить своих союзников. Они это повторяют каждый день, и это вдохновляет их на новые авантюры. Выборы (в России – ред.) тут совпали как дополнительный мотив… Но два больших фактора, которые делают очень вероятной военно-политическую эскалацию – это безумная эйфория, когда они видят поверженную Америку. Осталось только нанести два удара: покорить Украину, и китайцам покорить Тайвань, и Запад уйдет с мировой арены", - сказал российский политолог.

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Также он напомнил, что Украина отказалась от требования главы МИД России Сергея Лаврова "продолжать извиваться на крючке Минских соглашений".

"Украина от этого отказалась, что сломало всю тактику Москвы в течение последних 6 лет. По-моему, планы сейчас такие: некая военная эскалация на Донбассе, которая принудит Украину к третьим минским соглашениям, что будет уже не крючком, а крюком, на который они планируют окончательно повесить украинское государство", - заявил Пионтковский.

Российский политолог Андрей Пионтковский в эфире телеканала "Украина 24" также прокомментировал визит в оккупированный Донецк депутата Госдумы России Дмитрия Саблина.

"Этот депутат проговорился – может быть, сознательно и по поручению сверху о планах, которые вынашиваются в Кремле. Вполне возможно, что на следующий день после выборов они подведут итоги и скажут, что 600 тыс. российских граждан единодушно проголосовали на Донбассе за "Единую Россию", и они это считают волеизъявлением "свободного ордловского народа", желающего присоединиться к России. В любом случае уровень истерии и ненависти к Украине на российских каналах невероятный – призывы о присоединении, освобождении угнетенных русских и так далее. Самой российской верхушке трудно будет соскочить с волны этой истерии. Поэтому я считаю неизбежной некую военно-политическую провокацию на Донбассе в самое ближайшее время", - заявил Пионтковский.