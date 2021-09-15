Грубое нарушение "Минска" - Арестович об участии жителей ОРДЛО в российских выборах "После этого консультации в нормандском формате и в ТКГ будут с учетом этого фактора", - сказал Арестович

14:43, Сегодня

Привлечение жителей ОРДЛО к выборам в Государственную Думу России свидетельствует о невыполнении Минских договоренностей этой страной.

Об этом в эфире программы «Сегодня День» на телеканале «Украина 24» заявил советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович.

«Это принуждение к голосованию, даже привлечение к голосованию. Это предполагает, что Россия фактически признает юридический контроль над оккупированными территориями, то есть берет на себя международную ответственность за оккупацию районов на востоке Украины. Второе, это грубое нарушение Минских соглашений. Они нас постоянно обвиняют в том, что Украина не выполняет Минские соглашения, хотя мир считает иначе. Но никакими Минскими или нормандскими договоренностями не предусмотрено, что Россия может привлекать граждан Украины к участию в выборах или других политических мероприятиях, даже если у них есть российский паспорт», - заявил советник.

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Он подчеркнул, что после таких шагов России еще больше понятно, кто не выполняет Минские договоренности.

«Россия сделала два серьезных шага. Первый - это введение в 2015 году рублевой зоны, то есть экономическое втягивание ОРДЛО, а сегодня они делают политическое втягивание. В терминах международной дипломатии это означает эффективный контроль, который они осуществляют, то есть оккупация. После этого консультации в нормандском формате и в ТКГ будут с учетом этого фактора. Соответствующие ноты и заявления МИД Украины вы услышите, думаю, в ближайшее время», - отметил Арестович.

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Напомним, выборы в Госдуму России должны состояться 17-19 сентября, с завершением в единый день голосования 19 сентября 2021 года.

В российских СМИ сообщалось, что так называемые «власти ДНР» запустят бесплатные поезда в Россию для участия жителей ОРДЛО в российских выборах в Госдуму.

Ранее на своей странице в Фейсбуке народный депутат из фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко написал, что Россия насильно заставляет жителей ОРДЛО участвовать в выборах в Госдуму:

«В России уже не знают, как завлечь на свои нелегитимные выборы жителей Донбасса (на территории ОРДЛО – ред.), и придумали запустить бесплатные поезда. Например, жителей Ясиноватой, Макеевки, Харцызска, Зугрэса, Иловайска, Амвросиевки будут отвозить до станции Успенская в Ростовской области, чтобы они смогли проголосовать на российских выборах».