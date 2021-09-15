"Никакого секрета не делаем": у Зеленского пояснили, что такое план трансформации Украины По словам пресс-секретаря главы государства, план включает около 100 проектов на сумму 277 млрд долларов

17:53, Сегодня

План трансформации Украины, который президент Владимир Зеленский представил во время визита в США, - это около 100 проектов, касающихся разных отраслей. Об этом в эфире программы "Сегодня Вечером" на канале "Украина 24" рассказал пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.

"План трансформации – это условное название. Президент сказал, что больше 80 проектов с общей целью – трансформация Украины за 5-10 лет. Его на самом деле не существует как единого документа, это пакет проектов, кажется, их 88, но могу ошибаться. Скажем так, до 100 разных проектов в разных отраслях на общую сумму 277 млрд долларов. Когда пришел ответ от Офиса президента, что копии нет – ее на самом деле нет единой, такого единого документа, который бы назывался планом трансформации. Это условное название", - сказал Никифоров.

Пресс-секретарь президента отметил, что этот план не представляет никакого секрета.

"Разве это тайна? Я уже видел некоторые статьи по этому плану трансформации. Не думаю, что это тайна и мы что-то скрываем, есть перечни, где-то публиковали, не скажу сейчас где. Но такое было. Это не секрет, думаю, мы его оформим и покажем, это все будет. Отдельные СМИ уже публиковали части этого плана", - сказал Никифоров.

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Как передает "Корреспондент", Зеленский в США рассказал, что план преобразования экономики Украины определяет амбициозные цели по развитию человеческого капитала, обеспечение "зеленой трансформации" и энергетической безопасности страны. Президент также добавил, что документ является инструментом для развития стратегического партнерства Украины с США в экономике и содержит конкретные совместные экономические и инвестиционные проекты.