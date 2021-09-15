Если Россия будет агрессивной, мы усилим поддержку Украины - дипломат из США Джон Хербст "понимает разочарование" по поводу решений администрации Байдена о "Северном потоке"

19:51, Сегодня

В российском "Газпроме" заявили об окончании строительства газопровода "Северный поток-2". По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, сегодня нет смысла надеяться на обещания Запада, а нужно рассчитывать только на свои силы. Об американской поддержке Украины в программе "Сегодня Вечером" на телеканале "Украина 24" озвучил свою точку зрения бывший посол США в Украине Джон Хербст.

"Я понимаю разочарование. Я сам разочаровался и довольно резко критиковал решение администрации по поводу "Северного потока-2". Но все-таки американская поддержка Украины стабильна и не только важна, а критически важна. И Байден, на мой взгляд, хорошо выступал во время визита Зеленского. То, что мы дали еще военную помощь, то, что мы договорились реновировать соглашение о рамках наших отношений - это сообщение не только украинскому народу, но и Кремлю о том, что если они (Россия, - ред.) хотят проявлять эскалацию в их агрессии против Украины, мы будем еще больше делать в поддержку вашей страны. И я понимаю разочарование украинских официальных лиц", — сказал Джон Хербст.

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На вопрос о том, не повлияет ли это на геополитический курс Украины, он ответил, что в данной ситуации украинцам надо выбрать, куда они собираются двигаться – к западному миру или в Россию.

"Я думаю, что у них (руководства Украины, - ред.) есть только две возможности — или подчиняться Кремлю, или работать с Америкой и Евросоюзом по пути на Запад. Я знаю, что есть здесь люди, которые не совсем разбираются в глобальной политике и опираются на Китай. Ну, это как-то нереалистично. Китай может быть экономическим партнёром, но мы уже видим, что даже на экономических партнеров Китай довольно часто давит, когда они высказываются не так, как нравится Китаю", - сказал дипломат.

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Также Хербст сообщил, что когда речь заходит о давлении Запада на Украину в отношении реформ в стране, то здесь важным фактором является финансовая помощь, которая без преобразований в стране работать не будет.

"Мы готовы давать экономическую помощь, но только если правительство и руководство страны делает реформы, потому что без этих реформ эта помощь не работает", — подчеркнул Джон Хербст.

Напомним, что в американском Сенате представители Республиканской партии США пригрозили сорвать сроки назначений в руководстве Министерства финансов страны, если администрация президента Джо Байдена не введет санкции против компании Nord Stream 2 AG - оператора газопровода "Северный поток-2". Об этом сообщает Wall Street Journal.

Ранее сообщалось, что Россия, отказавшись от транзита газа по украинской газотранспортной системе, искусственно завышает цены на газ в Европе и, таким образом, быстрее хочет запустить "Северный поток-2". Об этом в эфире программы "Сегодня День" на канале "Украина 24" сказала советник главы правления НАК "Нафтогаз Украины" Светлана Залищук. "Сегодня пресс-секретарь Путина заявил о том, что с запуском "Северного потока" цены стабилизируются. Это его прямая речь. И это свидетельствует о том, что на самом деле сегодняшнее подорожание, отказ бронировать украинские мощности для продолжения транзита газа — это искусственное завышение цены. Россия использует ситуацию для того, чтобы усилить влияние на Украину и запустить "Северный поток-2", возможно, даже в обход сертификации", — сказала она.