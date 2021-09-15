"Утечки информации не было": "слуга народа" о скандале с делом "вагнеровцев" Ирина Верещук прокомментировала работу временной следственной комиссии парламента

20:46, Сегодня

Никакой утечки информации об операции по поимке российских наемников из частной военной компании "Вагнер" не было. Об этом в эфире программы "Хард с Влащенко" на канале "Украина 24" рассказала нардеп от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук, комментируя работу парламентской временной следственной комиссии.

"Мы политики, мы не правоохранительные органы, мы не являемся внутренней безопасностью, мы не проводим служебную проверку. Это вопрос разведслужб, это вопрос, имеющий гриф "совершенно секретно", "особой важности", и точно не может обсуждаться нами как политиками. Цель временной следственной комиссии – вопросы, которые волнуют общество и нас как политиков: произошла ли несанкционированная утечка, слив, как мы любим называть, информации", - сказала нардеп.

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Главный вопрос, по словам Верещук, имели ли право должностные лица распространять секретную информацию. Нардеп пришла к выводу, что утечки данных не было.

"Есть закон о государственной тайне, есть закон о разведке, есть круг лиц, являющихся потребителями такой совершенно секретной информации, есть порядок передачи такой информации. И тут меня как человека, имеющего в прошлом отношение к вооруженным силам, человека, состоящего в комитете и имеющего доступ к гостайне, интересовало одно: были ли уполномочены должностные лица, принимающие решение по спецоперации, передавать информацию, делиться ею, было ли это законным способом? Остальное – детали. Мы точно не можем знать, потому что их мириады. Мое мнение: утечки информации не было. Это все, что я увидела", - сказала Верещук.

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Напомним, власти Беларуси 29 июля 2020 года заявили о задержании недалеко от Минска 33 наемников ЧВК "Вагнер". Они якобы прибыли, чтобы дестабилизировать ситуацию во время выборов президента. Украина запросила Беларусь об экстрадиции наемников, однако Александр Лукашенко выдал "вагнеровцев" России. 14 августа генпрокуратура РФ объявила, что 32 наемника, владельцы российских паспортов, вернулись в Россию. Еще один вагнеровец, имеющий белорусское гражданство, остался в Беларуси.

Журналист Христо Грозев сказал, что расследователи Bellingcat, изучавшие обстоятельства сорванной операции по поимке наемников, пока не получили ответ на вопрос, почему операция была отменена в последнюю минуту. "Наше расследование по факту – была операция или ее не было – закончено. Мы видим операцию, которая реально состоялась. Мы не хотим, чтобы это было однобокое расследование, чтобы мы описали только наше видение и тех участников операции, которые согласились с нами говорить. Мы хотим услышать версию государства. Потому что даже если операция была, и она была подготовлена, есть вероятность, по которой государство легитимно могло бы ее остановить, по разным причинам. Пока мы не можем получить ответ, какие это могли быть причины, которые привели к возможной приостановке", - сказал Грозев.