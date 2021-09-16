15% госчиновников не сдали экзамен по украинскому, но это нормально - глава комиссии Орыся Демская считает, что экзамен становится механизмом, устанавливающим, что то или иное лицо из-за неумения нормально коммуницировать не может выполнять функции госчиновника

11:28, Сегодня

С 16 июля в Украине впервые в истории чиновники, претендующие на государственные должности, начали сдавать экзамены на знание украинского языка, после чего получали соответствующие сертификаты. О ходе экзаменов в эфире программы "Сегодня Утро" на канале "Украина 24" рассказала глава Нацкомиссии по стандартам государственного языка Орыся Демская.

"Я считаю, что чиновники справились, потому что из всех тех, кто сдавал экзамен, несдача составляет в среднем примерно 15%. Почему на 15%? Потому, что с 16 июля по 9 августа был так называемый длинный экзамен, и там несдача составляла 5%, потом мы перешли к так называемому короткому, 30-минутному экзамену, уровень несдачи стартовал с 20%, на сегодня он составляет 11%. И если добавить 5 – 20 – 11 и так далее, выходим на среднюю цифру 15%. Это нормальный результат для Украины, страны, которая является переходной от одной языковой модели к другой, общения на уровне государства и страны", - сказала Демская.

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Глава комиссии рассказала, что специальной предельной нормы несдачи экзаменов никто не устанавливал, и объяснила, почему не видит в таком результате ничего плохого.

"Если бы мы все знали украинский язык, если бы у нас были хорошие дороги, медицина, если бы мы сегодня летели в космос, как летают американцы, то очевидно, что и владение языком было другое. Да, есть государственные служащие, которые не наилучшим образом владеют государственным языком, но будем честными, мы все делаем что-то не всегда хорошо. Нужно понимать, что те, кто сдает сегодня экзамен – это те, кто идет на назначение, будут выполнять функции госслужбы. Если человек не сдал экзамен, он просто не назначается на должность, и все. И таким образом экзамен становится тем механизмом, который устанавливает, что то или иное лицо из-за неумения нормально коммуницировать не может выполнять функции государственной службы", - сказала Демская.

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Также она напомнила, что в соответствии с законом об обеспечении функционирования украинского языка как государственного, что любой гражданин Украины может сдавать экзамен бесплатно, неограниченное количество раз и не чаще, чем раз в четыре месяца.

Напомним, 16 июля в Украине вступили в силу очередные нормы закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного, в соответствии с которыми, в частности, лица, претендующие на должности, где использование государственного языка обязательно, должны будут сдавать тест на знание языка.

Министр Кабинета министров Олег Немчинов рассказал, что подобная норма уже существовала, но владение госязыком не требовало документального подтверждения. "Не было требования по поводу подтверждения этого уровня в виде свидетельств, которые сейчас будут выдаваться по итогам проведения тестирования. Такая норма существовала еще и в отношении некоторых категорий должностей, где есть определение иностранного языка, но большинство специалистов его не проходят либо не показывают необходимый уровень", - сказал министр.