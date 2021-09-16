В стратегии информационной безопасности Украины настораживает отсутствие плана - Романюк "Каким образом правительство будет реализовывать ее - сейчас трудно говорить", - сказала эксперт

15:56, Сегодня

Стратегия информационной безопасности Украины нужна, но в ней пока отсутствует план действий.

Об этом в эфире программы «Сегодня День» на телеканале «Украина 24» заявила заместитель главного редактора StopFake Виктория Романюк.

«Если говорить о документе стратегии информационной безопасности, то стоит отметить, что это не закон, то есть за его невыполнение ничего не будет, это такая дорожная карта. Я хорошо ознакомилась с этим документом, и он мне симпатичен. Единственное, что меня в нем настораживает, это то, что механизмы реализации этой стратегии достаточно общие. Каким образом правительство будет реализовывать ее - сейчас трудно сказать», - отметила эксперт.

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«Стратегия информационной безопасности предусматривает план, то есть мы должны понимать, какими шагами и действиями мы будем двигаться к реализации этой стратегии. На данный момент такого плана нет. Как мне говорили представители министерств, такой план должен быть составлен - и это следующий шаг. Думаю, в Министерстве культуры и информполитики должен быть создан такой план», - добавила Романюк.

Стратегию информационной безопасности Украины до 2025 года поддержало правительство. Документ предусматривает противодействие внутренним и внешним угрозам медиапространства, противодействие незаконному распространению медиаконтента, информационную реинтеграцию украинцев на оккупированных территориях, а также повышение уровня медиакультуры и обеспечение защиты прав журналистов. Стратегию еще должна принять Верховная Рада и СНБО.

В июне министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко рассказал в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24", как продвигается работа Центра информационной безопасности:

"Начал работу Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности, уже есть видимые результаты его работы. Скоро запустится сайт, и будет презентация новых проектов. Уже проведена работа по поводу конкретных фактов, когда мы объясняли и разоблачали фейки и дезинформацию. Параллельно идет работа с медиаграмотностью, с гигиеной информации, которую мы получаем отовсюду, преимущественно из социальных сетей. Это амбициозная программа, которую мы будем делать вместе с разными НГО, которые уже в этой сфере наработали много интересных вещей, а также с Министерством образования".