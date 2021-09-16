Переговоры Зеленского с Байденом повлияют на обмен пленными с Россией – член ТКГ Татьяна Иванова рассказала, что Россия по-прежнему блокирует работу гуманитарной подгруппы

16:52, Сегодня

Россия по-прежнему тормозит процесс обмена удерживаемыми лицами, однако украинская сторона делает все возможное, чтобы помочь украинцам вернуться на родину. Подробнее о ситуации с обменом гражданами между Украиной и Россией в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" сообщила член гуманитарной подгруппы в ТКГ Татьяна Иванова.

"Сдвигов пока никаких нет. Украина все делает для того, чтобы вернуть наших пленных на территорию и забрать их из мест, где они незаконно удерживаются, где они находятся в ненадлежащих условиях, и где против них иногда применяют запрещенные средства — пытки и издевательства. Я думаю, что переговоры в Соединенных Штатах президентов (Байдена и Зеленского – ред.) все же повлияют, но для этого нужно время. А пока что Российская Федерация блокирует работу гуманитарной группы, поскольку аргументов у них нет", — сообщила Иванова, отметив, что в РФ для невыполнения обмена прибегают к различным методам, среди которых и закрытие КПВВ.

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Напомним, президент Украины Владимир Зеленский на форуме Ялтинской европейской стратегии заявил, что рассчитывает на предметную встречу с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, результатом такой встречи может стать обмен удерживаемыми лицами. "Меня интересует, можем ли мы предметно встретиться. Не декларативно, как делает это он с некоторыми странами, а действительно встретиться более предметно, чем это было на первой встрече в "нормандском формате"... Если будет встреча в "нормандском формате" – мы работаем над этой встречей – то будет возвращение какого-то количества людей", – сказал он.

Перед встречей Зеленского и Байдена украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщала, что президент Украины намерен на встрече поднять вопрос об обмене пленными. "Почему сегодня Виталий Маркив на свободе? Почему Олег Сенцов? Почему наши моряки два года назад вернулись? Потому что почти ежедневно вспоминали фамилии", — отметила она.

Уже после поездки Зеленского в США Денисова позитивно оценила то, что списки пленных были переданы американскому президенту. Необходимо постоянно на мировых площадках напоминать о незаконно удерживаемых в России и на оккупированных территориях гражданах Украины, в таком случае не исключено, что Россия может выпустить некоторых, сказала Людмила Денисова. "Я приветствую, когда президент Украины встречался с президентом США и передал список всех наших пленных, которые находятся в тюрьмах Кремля, в тюрьмах на оккупированных территориях. И если передали – это ж просто так не произойдет, что все забыли, положили бумаги на стол и всё. Нет, жизнь каждого человека зависит от того, какая будет реакция", — сказала омбудсмен.