Выборы в Госдуму могут не признать, если будут голосовать жители ОРДЛО — Вениславский "Украина должна реагировать, если Россия будет втягивать в выборы жителей оккупированных территорий", – нардеп

18:33, Сегодня

Выборы в Госдуму РФ могут стать первыми, которые не признают в международном сообществе, если они будут проходить с привлечением к избирательному процессу жителей ОРДЛО.

Об этом в программе "Сегодня День" в эфире на телеканале "Украина 24" сообщил член комитета Рады по вопросам безопасности, народный депутат из фракции "Слуга народа" Федор Вениславский.

"Любые реакции со стороны органа государственной власти на факты нарушения прав граждан Украины на временно оккупированных территориях всегда являются действенными. То есть нужно оценивать эти обстоятельства, оценивать в комплексе. И надо смотреть, каким образом реагируют международные институции, в том числе ООН и Европарламент, по поводу тех или иных событий, которые мы сейчас с вами обсуждаем. А я хочу напомнить, что в Европейском парламенте буквально сегодня звучало предостережение, что если будут допущены нарушения основополагающих принципов избирательного права при проведении выборов в Государственную думу Российской Федерации, то необходимо будет ставить вопрос о нелегитимности этой Госдумы", — сообщил Вениславский.

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Он сообщил, что поддерживает заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в отношении того, что целый ряд международных конвенции не допускают присягу на верность стране-оккупанту жителями временно оккупированных территорий. А выборы, как отметил член комитета Рады по вопросам безопасности, это фактически одно из средств того, что Российская Федерация пытается показать. А именно, что на временно оккупированных территориях проживают граждане России.

"Поэтому, конечно, любая реакция со стороны органов государственной власти Украины, которая адресована международному сообществу, будет иметь без сомнения свой результат", — отметил Вениславский.

На вопрос о том, как может выглядеть это непризнание выборов - как выборов в целом, или только тех лиц, за которых голосовали жители ОРДЛО - Вениславский отметил, что в данной ситуации речь идет о глобальном непризнании выборов в Госдуму.

"Поскольку в данном случае речь идет об избирательном процессе в широком смысле в Государственную думу, которая выбирается в том числе с участием политических партий, то разграничить ту часть народных избранников Государственной думы, которые будут избраны при участии граждан Украины, проживающих на временно оккупированных территориях, в принципе будет невозможно. Поэтому, конечно, необходимо поставить вопрос о легитимности всей Государственной думы, и систематическая целенаправленная работа будет точно способствовать тому, чтобы Российская Федерация и избранные представители законодательного органа Российской Федерации чувствовали себя по меньшей мере очень неуверенно в отношениях с международными партнерами", — подчеркнул член комитета Рады по вопросам безопасности.

Стоит напомнить, что оккупационная власть хочет организовать подвоз жителей ОРДЛО на электричках в Россию для голосования на выборах в Госдуму 17-19 сентября. Российский политтехнолог Игорь Князев назвал такие действия элементом гибридной войны и объяснил, что цель российской власти — получить больше голосов. "Наверное, для того, чтобы действующая власть получила побольше голосов. Понятно, что эти люди будут голосовать не за партию "Яблоко" или оппозицию. Наверное, таким образом действующая российская власть хочет увеличить свою электоральную поддержку, будучи уверенной, что эти люди будут голосовать за нее", — считает политтехнолог.

Кроме того, экс-депутат Госдумы РФ Дмитрий Гудков считает, что результаты выборов в Госдуму России будут сфальсифицированы, однако массовое протестное голосование может создать Кремлю проблемы. Такое мнение он высказал в эфире программы "Реальная политика с Евгением Киселевым" на телеканале "Украина 24". "То, что происходит в России, выборами назвать сложно, это процедура переназначения путинского парламента, который готовят к транзиту, поэтому ни одна мышь там не должна проскочить. Именно поэтому почти всех сильных кандидатов от оппозиции сняли, причем очень грубо — кого-то посадили, кого-то выдавили из страны. Но я всегда был сторонником какого-либо участия, даже если нет шансов победить, повлиять на расклад в парламенте, если нет возможности взять власть через улицу", — сказал экс-депутат Госдумы.

Также напомним, что выборы депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VIII созыва должны состояться 19 сентября 2021 года. Согласно действующему избирательному законодательству, Государственная дума избирается сроком на пять лет по смешанной избирательной системе.

На сайте Госдумы отмечено, что по Конституции РФ депутатом Государственной думы может быть избран гражданин России, достигший 21 года и имеющий право участвовать в выборах. В голосовании на выборах в Думу имеют право принимать участие граждане РФ, достигшие 18 лет на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.