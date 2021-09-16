"Железный купол" может понадобиться Украине уже через неделю - Пионтковский "Угроза военного вторжения России в Украину никуда не исчезла", - считает политолог

18:00, Сегодня

В США уже приняли решение о поставке в Украину ракетной системы «Железный купол» в 2022 году, но она может понадобиться значительно раньше.

Об этом в эфире программы «Сегодня Вечером» на телеканале «Украина 24» заявил российский политолог Андрей Пионтковский.

«Новостью является вчерашнее решение Палаты представителей США о внесении поправки (о предоставлении Украине ракетной системы «Железный купол» - ред.) в оборонный бюджет на 2022 год - голосовали и демократы, и республиканцы. Естественно, это могло произойти только при поддержке Белого дома», - заявил политолог.

Читайте также: "Украина и Россия в капкане": политтехнолог об угрозе большой войны между странами

Однако, по его словам, предоставление ракетной системы может понадобиться не в бюджете в 2022 году, а уже на следующей неделе.

«Угроза военного вторжения России никуда не исчезла, а наоборот, сейчас как никогда вероятна, потому что Москва и Пекин ужасно вдохновлены провалом США в Кабуле. Они полагают, что это общий сигнал ухода Америки из мировой политики, и им теперь позволено все. Но это уже поняли в Вашингтоне. В американском Конгрессе уже два дня вызывают Блинкена, чтобы он там клялся, что США будут поддерживать Украину и Тайвань в случае российской и китайской агрессии. Этот вопрос обсуждается в рабочем порядке», - добавил Пионтковский.

Читайте также: Путин хочет войти в историю как человек, захвативший Украину и Беларусь - журналист

Как сообщало издание Politico, "Железный купол" армии США может быть отправлен в Украину.

По словам журналиста Дмитрия Гордона, Россия может напасть на Украину одновременно с трех направлений. Об этом он заявил в программе "Время Голованова" на телеканале "Украина 24".

Ранее в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, внештатный советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал, насколько "Железный купол" необходим Украине:

"Первое, нам его ("Железный купол" - ред.) еще не предоставляют. Конгресс США сделал запрос в Минобороны США о предоставлении, соответствующий законопроект внес один из конгрессменов. Второе, система "Железный купол" создана в Израиле. Она прикрывает район площадью 150 квадратных километров, согласно официальным данным. Система на девяносто процентов перехватывает все ракеты, которые выпускаются туда. Основное назначение — перехват управляемых тактических ракет. Она (система - ред.) может прикрыть район 15 на 10 квадратных километров. Это или город средней величины, или объекты критической инфраструктуры, или район, который занимают войска. Например, она способна прикрыть Мариуполь".