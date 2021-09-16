Зеленский на Генассамблее ООН заявит о нарушениях на выборах в России – Арестович "Мы сделаем все, чтобы последствия для РФ были максимальными", – спикер в ТКГ о выборах в России

19:39, Сегодня

Украина обязательно будет реагировать на привлечение Россией украинцев, проживающих в ОРДЛО, в процесс голосования в Госдуму.

Об этом в программе "Сегодня Вечером" на телеканале "Украина 24" сообщил спикер украинской делегации в ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе Алексей Арестович.

"Мы не можем влиять на волеизъявление (украинцев – ред.), потому что мы не контролируем эту территорию, там осуществляет контроль оккупант — Российская Федерация. Но мы можем повлиять на голосование. Вчера Европарламент рекомендовал Еврокомиссии не признавать вообще выборы в Российской Федерации. Такая политическая позиция в Европарламенте есть", – сказал Арестович.

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Он также обратил внимание на то, что такое голосование может проходить также на таких территориях, как Абхазия, Южная Осетия и Приднестровье, то есть на территориях непризнанных. Таким образом, Россия может попасть в новую международную изоляцию.

"Путин уже не поехал на Генассамблею ООН, а наш президент, я так понимаю, поставил вопрос там в полный рост", — отметил спикер украинской делегации в ТКГ.

Арестович сказал, что МИД Украины также будет реагировать на привлечение украинцев к выборам в Госдуму, будут направлены соответствующие призывы в ОБСЕ и другие международные организации.

"Я думаю, вершиной этого станет соответствующее заявление президента в ООН. А дальше будет комплексная реакция разных стран, переговоры на этот счет и, возможно, мы будем работать над какой-то резолюцией ООН. По крайней мере мы сделаем все, чтобы последствия для Российской Федерации, допустившей такое грубое нарушение украинского законодательства и норманнских договоренностей, были максимальными", — отметил Арестович.

Напомним, выборы в Госдуму РФ могут стать первыми в истории, которые не признают в международном сообществе, если они будут проходить с привлечением к избирательному процессу жителей ОРДЛО. Член комитета Рады по вопросам безопасности Федор Вениславский сообщил, что ситуацию с выборами в РФ надо оценивать комплексно.

"Любые реакции со стороны органа государственной власти на факты нарушения прав граждан Украины на временно оккупированных территориях всегда являются действенными. То есть нужно оценивать эти обстоятельства, оценивать в комплексе. И надо смотреть, каким образом реагируют международные институции, в том числе ООН и Европарламент, по поводу тех или иных событий, которые мы сейчас с вами обсуждаем. А я хочу напомнить, что в Европейском парламенте буквально сегодня звучало предостережение, что если будут допущены нарушения основополагающих принципов избирательного права при проведении выборов в Государственную думу Российской Федерации, то необходимо будет ставить вопрос о нелегитимности этой Госдумы", — сообщил Вениславский.

Как известно, "выборный туризм", который устраивает Кремль для голосования жителей ОРДЛО, будет осуществлен на 825 автобусах, которые подгонят в Донецкую область специально для украинцев, получивших паспорт РФ. Для них будет организован упрощенный пограничный контроль. Также с 17 по 19 сентября для жителей оккупированных территорий Донбасса запустят бесплатные электрички на станцию "Успенская", оттуда люди будут пересаживаться на автобусы в Ростовскую область. Электричка будет курсировать каждые два часа.

Следует также напомнить, что на сайте Госдумы отмечено, что по Конституции РФ депутатом Государственной думы может быть избран гражданин России, достигший 21 года и имеющий право участвовать в выборах. В голосовании на выборах в Думу имеют право принимать участие граждане РФ, достигшие 18 лет на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.