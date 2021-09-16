Польша показала ЕС, что Украина открыта для диалога о членстве — Стефанишина "Польша вновь проявляет лидерство в вопросе расширения ЕС", — Стефанишина о заявлении президента Дуды

21:38, Сегодня

В Польше заявили, что Евросоюз должен быть открытым для стран, в котором проходят реформы. Такую точку зрения высказал президент Польши Анджей Дуда.

Почему для Украины такое заявление польского политика особенно важно сегодня, в эфире программы "Сегодня Вечером" в эфире телеканала "Украина 24" сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

"Относительно заявления президента Польши, оно абсолютно логично. Мне приятно, что Польша вновь проявляет лидерство в вопросе расширения ЕС, вообще политики соседства. Заявление президента Польши очень важно, это начало большой дискуссии, конечно, не быстрой. У нас нормальные торговые отношения, ЕС – наш главный торговый партнер, мы экспортируем много продукции с добавленной стоимостью, и, конечно, много сырья. Конечно, есть вызовы, но никто не говорил, что быть взрослой великой страной легко. С нами надо вести диалог, и такие заявления (как заявление Дуды – ред.), усиливают наши позиции", – отметила она.

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Стефанишина обратила внимание на то, что в международном сообществе необходима общая поддержка в отношении принятия Украины в НАТО и Евросоюз. Она отметила, что в этом вопросе важна позиция таких стран как Польша, Швеция и Дания.

"Конечно, и относительно членства Украины в ЕС, и относительно членства в НАТО нужен консенсус. В вопросе евроатлантической интеграции должен быть политический консенсус, по вопросам, которые касаются ЕС, должен быть дискурс. Здесь важно, чтобы такие страны ЕС, как Польша, Швеция, Дания, например, выступали за то, чтобы начать этот диалог. Мы работаем с разными столицами, пытаемся найти те точки соприкосновения, которые позволят сдвинуть позицию – Это Италия, Португалия, и страны, которые ориентируются на Францию и Германию. Это настоящая геополитика, переговоры. Никто не обещает, что завтра уже будут приняты решения. Но такие заявления, как сегодняшнее заявление Дуды, закладывают основу для того, чтобы эти переговоры, наконец, начались", — подчеркнула вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

Напомним, президент Польши Анджей Дуда на неформальной встрече президентов парламентских и полупрезидентских государств Евросоюза заявил, что ЕС не будет вызывать доверия, если его партнерам, которые находятся в стадии реформ и стремятся получить членство в Евросоюзе, не предоставят такую возможность. "Поэтому я говорю о расширении. Мы Европа, континент, а не клуб для избранных", – заявил Дуда

Президент Польши также сообщил, что Украина и Молдова должны получить членство в ЕС. Дуда напомнил о Революции Достоинства Украине в 2014 году, когда во время протестов в Киеве погибли украинцы. Дуда также отметил, что в Польше установился консенсус насчет политики расширения Евросоюза.

Кроме того, британский историк, старший научный сотрудник Института Гувера Стэнфордского университета (США) Нил Фергюсон считает, что у Украины сегодня нет никаких препятствий для быстрого вступления в Европейский Союз.

"У наших (Великобритании – ред.) отношений с Европейским Союзом долгая история. Я лично не был сторонником Brexit, но было решение, Британия захотела быть вне членства. Но ситуация в Украине абсолютно другая. Я не вижу никаких аргументов против того, чтобы Украина была в ЕС. Например, если балтийские страны стали членами ЕС, почему не может и Украина?" – отметил Фергюсон.