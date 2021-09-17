Зеленский не даст сорвать проведение судебной реформы – Вениславский В США отреагировали на отказ Совета судей выдвинуть кандидатов в состав Этического совета

18:00, Сегодня

Госдепартамент в четверг, 16 сентября, выступил с заявлением о том, что реформа судебной системы в Украине имеет решающее значение для укрепления верховенства права в стране, и призвал ускорить процесс реформирования.

Является ли это беспокойство американских чиновников обоснованным, рассказал в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" народный депутат из фракции "Слуга народа" Федор Вениславский.

"Конечно, это беспокойство является обоснованным. После такого условно демарша представителей судебной власти, а именно Совета судей, который не предложил своих кандидатов в состав Этического совета, который должен проверять прежде всего добропорядочность членов Высшего совета правосудия. Поэтому беспокойство абсолютно правильное. И это является логическим продолжением того, что уже высказано президентом Украины Зеленским – что он не допустит срыва судебной реформы. Потому что вчерашнее совещание в Офисе президента под председательством Андрея Смирнова, с участием послов G7 и представителей судебной власти и парламента, акцентировало внимание на том, что необходимо выполнить императивные требования закона, который мы приняли в июле, и делегировать представителей судебной власти в Этический совет. По результатам вчерашнего совещания в Офисе президента есть возможность оптимистично надеяться, что до конца сентября Совет судей предложит своих членов в Этический совет, и совет уже с октября сможет начать выполнять свою миссию",- отметил Вениславский.

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Напомним, 16 сентября на сайте Госдепартамента США появилось сообщение, где отмечалось, что в июле 2021 года в Украине был принят закон, который поможет осуществить в стране реформы судебной системы. Международные партнеры назначили высококвалифицированных экспертов для поддержки обновления Высшего совета правосудия в соответствии с этим законом. Однако 13 сентября Совет судей Украины отказался назначить своих кандидатов для участия в процессе. Отказ угрожает сорвать обещание реальной судебной реформы в Украине.

"Еще есть время, чтобы сэкономить эти усилия. Совет судей может выполнить свои обязательства по выполнению закона и выдвинуть кандидатуры. Мы по-прежнему твердо привержены оказанию помощи в этой важнейшей реформе, с тем чтобы народ Украины мог доверять своим судам и судьям, и чтобы Украина могла продолжать свой путь к евроатлантической интеграции. Судебная реформа принесет больше рабочих мест и экономических возможностей, а также справедливость и правосудие. Украинский народ заслуживает этого", — говорится в сообщении пресс-службы Госдепа.

Также пресс-служба Офиса президента опубликовала заявление Владимира Зеленского по данному поводу. Глава государства отметил, что блокирования процессов реформирования получат "оценку и отпор".

"Я не допущу блокировки самой главной реформы страны, которую обещал украинцам, и которую инициировал. Каждое незаконное действие, направленное на блокирование судебной реформы, получит немедленную оценку и отпор. Я не позволю судьям, которые препятствуют реформе и очищению судебной системы, лишить украинцев права на справедливость. А судьи, которые хотят работать в прозрачной системе, должны иметь полную поддержку», – отметил Зеленский.