В Раде не рассмотрят законопроект об олигархах на следующей неделе — Разумков Разумков заверил Арахамию, что на следующей неделе законопроект об олигархах не будет рассматриваться в Раде

00:36, Сегодня

Законопроект об олигархах № 5599, который ко второму чтению поддержал 17 сентября комитет Верховной Рады по нацбезопасности, на следующей неделе проголосован быть не может.

Об этом в программе "Свобода слова с Савиком Шустером" на телеканале "Украина 24" сообщил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Председатель парламента отметил, что он не был на собрании комитета, а так же не получал документ с правками к проекту закона.

"Я член парламента. Я соавтор правок (в закон об олигархах – ред.), и сегодня провели комитет. Мне не прислали ни таблицу правок и предложений, ни пригласили на комитет. Я узнал постфактум, что вы (обращается к председателю фракции "Слуга народа" Давиду Арахамии – ред.) провели этот комитет. Я буду с этим разбираться в понедельник. Ничего не было разослано. Это отдельный вопрос, будем с этим разбираться. Относительно вашего письма, в нем вы обратились, вы сейчас говорите про следующую неделю (голосование закона об олигархах в Раде – ред.). Вы четко отметили, напомнили мне, я, наконец, с удовольствием увидел, что все народные депутаты соблюдают регламент, даже мне напоминают нормы регламента. Вы написали следующее: "...Кроме этого, согласно ч. 1 ст. 117 закона о регламенте Верховной Рады, законопроект подготовлен ко второму или повторному второму чтению, заключение Главного комитета и другие сопроводительные документы к нему предоставляются народным депутатам не позднее, чем за 10 дней до дня рассмотрения этого законопроекта на пленарном заседании Рады". Давид, как он может рассматриваться, согласно вашей просьбе, на следующей неделе? Вы же попросили, отметили, чтобы я соблюдал регламент", — заявил в прямом эфире Дмитрий Разумков.

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Отметим, что народный депутат фракции "Голос" Ярослав Железняк 17 сентября в Телеграм-канале сообщил, что законопроект про олигархов был поддержан Комитетом по обороне ко второму чтению. Он также сообщил, что из 1271 правок было учтено 13. Железняк проинформировал, что за данное решение проголосовали 10 членов комитета. Против был Сергей Рахманин –народный депутат от партии "Голос".

Также, после заседания СНБО в пятницу, 17 сентября, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов на брифинге сообщил, что в аппарате Верховной Рады созданы все необходимые условия для ведения реестра и внедрения системы мониторинга деятельности олигархов после принятия парламентом закона об олигархах, поданного президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Специалисты аппарата СНБО разработали и ввели в эксплуатацию в августе 2021 года современную информационно-аналитическую систему «СОТА» главного ситуационного центра страны", — сказал Данилов. По словам секретаря СНБО, эта уникальная система 3-го класса и высокого уровня сложности "имеет три контура обработки информации: общедоступный, для служебного пользования и тайный, и она полностью готова к работе", цитирует слова Данилова пресс-служба СНБО.