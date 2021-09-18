Россия вбивает клин между США и Европой – политолог о переговорах по Донбассу В ближайшее время привлечения США к "нормандскому формату" ожидать не стоит, считает Олег Саакян

17:47, Сегодня

Россия пытается поссорить США и Евросоюз темой возможного участия Вашингтона в переговорах по Донбассу в "нормандском формате".

Такое мнение высказал в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" политолог Олег Саакян.

Эксперт считает, что в ближайшее время привлечения Штатов к "нормандскому формату" ожидать не стоит, поскольку "с точки зрения интересов самих США, им сейчас не нужно брать на себя дополнительные обязательства".

"Российская Федерация сейчас делает эти маневры, в частности в отношении привлечения США, как элемент вбивания клина между США и европейскими странами, в данном случае между США и Францией. Понятно, что для Франции, Германии российско-украинская война – это кейс, в котором они должны продемонстрировать свою дееспособность в европейском пространстве. В случае, если привлекать Соединенные Штаты, это уже размывает их акции как миротворцев, и они становятся младшими партнерами в этой дискуссии, и вопрос времени, когда она поднимется на уровень "Москва – Вашингтон", чего и хочет Россия. Для России стратегически выгодно играть на этих расколах", - отметил Саакян.

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Напомним, замглавы МИД России Сергей Рябков ранее заявлял, что Россия не против подключения США к урегулированию конфликта на Донбассе в том случае, если они согласятся повлиять на выполнение Украиной Минских соглашений.

"Раньше были ситуации, когда допускалось участие США в этом процессе. Но вопрос в том, насколько способны наши американские коллеги играть конструктивную роль. То есть насколько они понимают, что без известных шагов со стороны Киева не получится сдвинуть с места весь этот процесс", - цитирует Рябкова DW.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак в эфире телеканала "1+1" отметил, что США готовы участвовать в переговорах с Украиной и Россией по Донбассу и Крыму.

"Все переговоры могут состояться, когда есть согласие на это всех сторон. Могу только вам сказать, что Соединенные Штаты готовы, и они подтвердили это, участвовать и сделать все от них зависимое, чтобы помочь Украине прекратить войну и обеспечить систему устойчивой безопасности нашей страны", - цитирует Ермака "Укринформ".

Политолог-международник Тарас Семенюк говорил о том, что США не будут участвовать в "нормандском формате". Кроме того, они не заинтересованы в противостоянии с Россией, и военная помощь Украине будет выстраиваться исходя из этих принципов.