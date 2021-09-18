Голосование жителей Донбасса на российских выборах: в ТКГ сообщили новые детали В Россию "вывезли не так много людей, как планировали", говорит Татьяна Иванова

19:14, Сегодня

Часть жителей оккупированных районов Донбасса принудительно вывозили в Россию голосовать на выборах в Госдуму РФ. Голосовать из ОРДЛО поехали не так много людей, как планировалось.

Об этом заявила в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" участница украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Татьяна Иванова.

"У меня есть частичная информация из того, что я знаю, - часть людей была вывезена в Ростовскую область принудительно. В основном это были сотрудники бюджетных сфер, на работе организовывали поездки. Кроме бюджетников – те, кто зависит от власти, это бизнес, потому что могут устроить дополнительные проверки, запреты, если не прислушаешься к оккупационной власти и не поедешь голосовать", - отметила участница ТКГ.

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По ее информации, из ОРДЛО на голосование в Россию "вывезли не так много людей, как планировали, количество автобусов было меньше".

"Планировалось больше 300 автобусов, большое количество должно было ехать на электричках. Знаю также, что много людей отказались ехать голосовать по разным причинам, вплоть до того, что вынужденно уходили на больничный, куда-то выезжали", - сообщила Иванова.

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Напомним, выборы в Госдуму России должны состояться в период 17-19 сентября с завершением в единый день голосования 19 сентября 2021 года.

Ранее спикер Министерства иностранных дел Олег Николаенко заявлял, что участие в сентябрьских выборах в Госдуму России жителей временно оккупированных территорий Украины, которым раздали паспорта РФ, "поставит под сомнение их легитимность", а их результаты "не будут признаваться ни Украиной, ни международным сообществом", пишет Liga.net.

"Участие жителей отдельных районов Донбасса в российских выборах и плебисцитах, как и выдача им российских паспортов, являются незаконными", – сказал Николаенко.

В июле первый зампредседателя комитета Госдумы РФ по делам СНГ Виктор Водолацкий сообщил, что в оккупированных районах Донбасса российские паспорта по упрощенной схеме получили более 600 тысяч украинцев.