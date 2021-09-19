В Украине голосуют на выборах в Госдуму России: появились подробности Избирательные участки охраняет Нацгвардия

15:01, Сегодня

В крупных городах Украины открылись участки для голосования на выборах в Госдуму России, в частности, в киевском представительстве России и в генеральных консульствах во Львове, Одессе и Харькове.

Как сообщила корреспондент телеканала "Украина 24" в эфире программы "Сегодня Новости", у российского посольства в Киеве дежурит Нацгвардия, проверяют паспорта людей и затем по одному запускают на территорию посольства.

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Есть один протестующий с плакатом, призывающим не ходить на выборы, не голосовать, говорит, что это ничего не изменит, и вообще устройство и власть в России надо менять радикальным образом. Но избиратели его не слушают и идут голосовать. Те, кто готов открыть свой выбор, говорят, что придерживаются стратегии "умное голосование", стратегии оппозиционных сил России, согласно которому нужно выбрать кандидата не от партии "Единая Россия". Но зачтут ли эти голоса, и изменит ли это что-то в стране, избиратели не уверены.

"Вряд ли будут значительные изменения, но хоть какие-то изменения - это все равно лучше, чем никаких", - сказала женщина на выходе из посольства.

Впрочем, выбор и без того ограничен, так как ряд кандидатов оппозиционных сил, прежде всего, сторонников Алексея Навального, не допустили к выборам. Потому что, согласно новому закону, запрещается баллотироваться представителям так называемых "экстремистских" организаций.

Напомним, выборы в Госдуму России проходят в период 17-19 сентября с завершением в единый день голосования 19 сентября 2021 года.

Российская политический аналитик Ольга Курносова в эфире телеканала "Украина 24" рассказала, что в РФ на выборах в Госдуму власть активно использует админресурс, сгоняя на голосование бюджетников, студентов, военных и правоохранителей.

"Совершенно беспрецедентное голосование бюджетников, которых просто гнали палками. С 8 примерно до 10-11 стояли очереди на всех участках, особенно на тех, куда приписаны сотрудники правоохранительных органов, военные, МЧС-ники, студенты, которых тоже гнали, прямо там отмечали. Партия власти пытается максимально мобилизовать свой электорат. Посмотрим, чем ответит оппозиция", - говорит аналитик.

Большинство украинцев убеждены, что мировое сообщество не признает выборы в Госдуму России из-за того, что в голосовании примут участие жители оккупированных украинских территорий. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической компании Gradus Research.