Ведем себя как цивилизованная страна – "слуга народа" о выборах в Госдуму РФ в Украине Федор Вениславский напомнил, что Украина не разорвала дипотношения со страной-оккупантом

17:16, Сегодня

Украина выполняет свои международные обязательства, позволяя проводить в диппредставительствах России в крупнейших украинских городах голосование на выборах в Госдуму РФ.

Об этом рассказал в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" народный депутат от "Слуги народа" Федор Вениславский. Комментируя открытие избирательных участков в посольстве и в консульствах России, нардеп отметил:

"С точки зрения международного права, есть конвенция о консульских сношениях, есть Конвенция о дипломатических сношениях. Даже если между двумя государствами были разорваны дипломатические сношения, то это не означает расторжения консульских сношений. Консульские учреждения Украины за рубежом и консульские учреждения других стран на территории Украины имеют своей главной задачей обеспечение реализации прав и свобод граждан соответствующего государства".

Читайте также: Политолог о выборах в Госдуму России: ЕС признает результаты, санкций не будет

Вениславский напомнил, что Украина "не разорвала даже дипломатических сношений со страной-оккупантом, не говоря о консульских".

"Украина выполняет все обязательства, исходящие из международных договоров, и предоставляет гражданам России возможность реализовать свои конституционные права. Украина ведет себя как цивилизованная страна", - добавил "слуга народа".

Напомним, 19 сентября в крупных городах Украины открылись участки для голосования на выборах в Госдуму России, в частности, в киевском представительстве России и в генеральных консульствах во Львове, Одессе и Харькове.

Выборы в Госдуму России проходят в период 17-19 сентября с завершением в единый день голосования 19 сентября 2021 года.

Российская политический аналитик Ольга Курносова в эфире телеканала "Украина 24" рассказала, что в РФ на выборах в Госдуму власть активно использует админресурс, сгоняя на голосование бюджетников, студентов, военных и правоохранителей.

"Совершенно беспрецедентное голосование бюджетников, которых просто гнали палками. С 8 примерно до 10-11 стояли очереди на всех участках, особенно на тех, куда приписаны сотрудники правоохранительных органов, военные, МЧС-ники, студенты, которых тоже гнали, прямо там отмечали. Партия власти пытается максимально мобилизовать свой электорат. Посмотрим, чем ответит оппозиция", - говорит аналитик.

Большинство украинцев убеждены, что мировое сообщество не признает выборы в Госдуму России из-за того, что в голосовании примут участие жители оккупированных украинских территорий. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической компании Gradus Research.