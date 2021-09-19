"Борьба с олигархами разве что в названии": нардеп о громком законопроекте Олег Синютка считает, что закон об олигархах направлен на монополизацию власти

22:40, Вчера

В резонансном "законе об олигархах" на борьбу с олигархами направлено разве что название законопроекта.

Такое мнение высказал в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" народный депутат из "Европейской солидарности" Олег Синютка.

Нардеп прокомментировал результаты опроса в программе "Свобода слова с Шустером", согласно которым люди не верят в действенность законопроекта об олигархах.

"Мне кажется, что здесь люди правы на 100% ... Если посмотреть на этот законопроект, то на борьбу с олигархами там направлено разве что название этого законопроекта. Его сущность - это монополизация и концентрация власти в руках Офиса президента, а во-вторых это очень решительное наступление на свободу слова. И одна, и вторая вещь нужна для того, чтобы сконцентрировать в своих руках власть, еще больше монополизировать рычаги управления государством", - заявил Синютка.

Читайте также: "Это узурпация власти": экс-секретарь СНБО оценил закон об олигархах

По его словам, украинцы являются демократической нацией, "потому общество такое сопротивление оказывает сегодня этому законопроекту".

Напомним, Верховная Рада 1 июля приняла в первом чтении законопроект №5599 об ограничении влияния олигархов. Цель документа – предотвращение угроз нацбезопасности из-за чрезмерного влияния лиц, которые имеют значительный экономический и политический вес. Такие лица и обозначаются как олигархи.

Положения документа, в частности, предусматривают установление признаков, по которым лицо может быть отнесено к олигархам. Кроме того, в законопроекте говорится о создании Реестра олигархов.

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к председателю парламента Дмитрию Разумкову с официальным письмом, в котором указывает на несоответствие Конституции Украины законопроекта №5599 "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)".

Денисова отмечает, что в случае принятия закона об олигархах в существующей редакции она будет вынуждена в рамках своих полномочий обратиться в Конституционный суд.

После обращения омбудсмена Людмилы Денисовой председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков решил отправить законопроект №5599 на рассмотрение Венецианской комиссии.