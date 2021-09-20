Россия изменила политику по Донбассу - экс-министр рассказал, что ждет ОРДЛО Андрей Загороднюк прокомментировал участие жителей ОРДЛО в российских выборах

16:16, Сегодня

Россия перешла к поглощению оккупированных районов Донбасса после того, как Украина отказалась от реинтеграции ОРДЛО на условиях Кремля.

Такое мнение высказал в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" экс-министр обороны Андрей Загороднюк.

По словам экс-министра обороны, интеграция оккупированных территорий Донбасса с Россией "может происходить, будет происходить и происходит".

"И относительно участия жителей этих территорий в выборах на территории РФ, и ускоренная раздача паспортов перед тем, как эти выборы проходили. Мы видим постоянно фактически процесс интеграции территорий", - заявил он.

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Загороднюк добавил, что отмена мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе на двух российских пунктах пропуска позволит России "усиливать возможности своих военных именно на временно оккупированных территориях".

"Но с другой стороны они это и так делали, поэтому какого-то существенного изменения политической ситуации не будет. Мы видим постоянное движение сращивания, интеграции так называемых "ЛНР-ДНР" с Российской Федерацией. Это их новый подход после того, как им не удалось договориться с Украиной на их условиях по реинтеграции, как они это видели. Теперь у них подход немного другой - это полная интеграция", - считает экс-глава Минобороны.

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Ранее российский политолог Андрей Пионтковский в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что Россия хочет принудить Украину к подписанию "третьих минских соглашений".

"По-моему, планы сейчас такие: некая военная эскалация на Донбассе, которая принудит Украину к третьим минским соглашениям, что будет уже не крючком, а крюком, на который они планируют окончательно повесить украинское государство", - заявил Пионтковский.

Советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович заявил, что переговоры по Донбассу фактически заблокированы из-за команд президента России Владимира Путина.

"Российская сторона постоянно выдвигает все новые и новые условия", - заявил Арестович.