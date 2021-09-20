Закон об олигархах может ударить по инвесторам – нардеп По мнению Киры Рудик, в случае принятия законопроекта Украина станет похожей на Россию и Беларусь

17:17, Сегодня

Так называемый законопроект об олигархах №5599, который ко второму чтению поддержал 17 сентября комитет Верховной Рады по нацбезопасности, может стать поводом для обвинения инвесторов в том, что они олигархи. Об этом в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" сообщила глава партии "Голос", нардеп Кира Рудик.

Рудик отметила, что та концепция, которая заложена в проект закона, сочетается с принципами, которыми сегодня руководствуются власти РФ и Беларуси.

"Этот антиолигархический закон не против олигархов, он о концентрации власти в одних руках, и он о том, чтобы иметь возможность контролировать тех или иных людей в Украине. Я не представляю, каким образом можно бороться за то, чтобы к нам приходили инвестиции и одновременно говорить, что когда вы (инвесторы –ред.) придете в Украину, здесь вас могут обвинить в том, что вы олигарх, и публично вас внести в реестр, потому что так решит СНБО. Это вообще неслыханно и нигде в мире таким образом это не работает. Украина в этом плане может походить на Россию и Беларусь, где один человек может принимать решение относительно того, чтобы кого-то назвать олигархом, а кого-то нет. Если мы строим справедливую систему для всех, нужно двигаться законным способом. Антиолигархический закон, который внес президент, не является таким способом. Он не решает никакой проблемы. Он не борется с олигархом никоим образом", — сообщила нардеп.

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20 сентября согласительный совет Верховной Рады включил законопроект об олигархах в повестку дня пленарной недели, сообщает официальный сайт парламента. Законопроект был включен в повестку по предложению фракции "Слуга народа".

Напомним, 18 сентября в программе "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина 24" спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил, что на этой неделе законопроект об олигархах не может быть проголосован. Он также сообщил, что ему не предоставили возможность присутствовать на комитете Верховной Рады по нацбезопасности 17 сентября, где члены поддержали законопроект об олигархах №5599 ко второму чтению. "Я член парламента. Я соавтор правок (закон об олигархах – ред.), и сегодня провели комитет. Мне не прислали таблицу правок и предложений, не пригласили на комитет. Я узнал постфактум, что вы (обращается к председателю фракции "Слуга народа" Давиду Арахамии – ред.) провели этот комитет. Я буду с этим разбираться в понедельник. Ничего не было разослано. Это отдельный вопрос, будем с этим разбираться", — заявил в прямом эфире Разумков.

В свою очередь народный депутат из "Европейской солидарности" Олег Синютка сообщил, что в "законе об олигархах" на борьбу с олигархами направлено только название закона. Нардеп прокомментировал результаты опроса в программе "Свобода слова Савика Шустера", согласно которым люди не верят в действенность законопроекта об олигархах. "Мне кажется, что здесь люди правы на 100%... Если посмотреть на этот законопроект, то на борьбу с олигархами там направлено разве что название этого законопроекта. Его сущность — это монополизация и концентрация власти в руках Офиса президента, а во-вторых, это очень решительное наступление на свободу слова. И одна, и вторая вещь нужна для того, чтобы сконцентрировать в своих руках власть, еще больше монополизировать рычаги управления государством", — заявил Синютка.