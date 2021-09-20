США не признают выборы в Госдуму РФ на оккупированной части Украины – заявление Госдепа США призвали Россию выполнять свои международные обязательства и уважать права человека

20:05, Сегодня

США не признают проведение выборов в Государственную Думу России на суверенной украинской территории и подтверждают поддержку территориальной целостности Украины.

Об этом говорится в заявлении, обнародованном пресс-службой Госдепа США. В частности, отмечается, что выборы в Госдуму РФ "состоялись в условиях, которые не способствуют свободному и честному проведению".

"Использование российским правительством законов относительно "экстремистских организаций", "иностранных агентов" и "нежелательных организаций" серьезно ограничило политический плюрализм и помешало российскому народу реализовать свои гражданские и политические права", - говорится в сообщении.

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Также в Госдепе отметили, что российские власти препятствовали ОБСЕ наблюдать за выборами, что противоречит международным обязательствам России.

"Мы призываем Россию выполнять свои международные обязательства, уважать права человека и основные свободы и прекратить кампанию давления на гражданское общество, политическую оппозицию и независимые СМИ. Кроме того, мы не признаем проведение выборов в российскую Думу на суверенной украинской территории и подтверждаем нашу непоколебимую поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины", - говорится в заявлении.

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Напомним, выборы в Госдуму России проходили в период 17-19 сентября с завершением в единый день голосования 19 сентября 2021 года.

Российская политический аналитик Ольга Курносова в эфире телеканала "Украина 24" рассказала, что в РФ на выборах в Госдуму власть активно использует админресурс, сгоняя на голосование бюджетников, студентов, военных и правоохранителей.

"Совершенно беспрецедентное голосование бюджетников, которых просто гнали палками. С 8 примерно до 10-11 стояли очереди на всех участках, особенно на тех, куда приписаны сотрудники правоохранительных органов, военные, МЧС-ники, студенты, которых тоже гнали, прямо там отмечали. Партия власти пытается максимально мобилизовать свой электорат. Посмотрим, чем ответит оппозиция", - говорит аналитик.

Большинство украинцев убеждены, что мировое сообщество не признает выборы в Госдуму России из-за того, что в голосовании принимали участие жители оккупированных украинских территорий. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической компании Gradus Research.