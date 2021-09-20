Ляшко раскритиковал закон об олигархах: эта проблема решается иначе
Политик считает, что Венецианская комиссия даст негативный вывод по законопроекту
В Украине резонансный "закон об олигархах" не сможет решить задачу деолигархизации. Вместо этого закона стране необходимы честные суды и прозрачное антимонопольное законодательство.
Об этом в эфире программы "Время Голованова" на телеканале "Украина 24" заявил лидер Радикальной партии Олег Ляшко.
Комментируя направление "закона об олигархах" на рассмотрение Венецианской комиссии, Ляшко отметил:
"Сегодняшняя власть себя называет "слугами народа", они не "слуги народа", они большевики... Они боятся вывода "Венецианки" по одной причине - потому что "Венецианка" как беспристрастная признана всем миром организация скажет, что вы - большевики, вы "швондеры красные"... Под предлогом "грабь богатых" вы хотите просто захватить СМИ, хотите назначать указами президента и решениями СНБО олигархов для того, чтобы эти олигархи ходили к вам и делились с вами миллиардами. Вы хотите сами стать олигархами, пользуясь и злоупотребляя властью. Вот что на самом деле преследует этот закон".
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Политик признал, что в Украине есть проблема олигархов, но эта проблема решается - "справедливые честные суды... и антимонопольное законодательство, и власть ничего для этого не сделала".
"Они хотят олигархами только управлять, чтобы отжать у них бизнес, отжать СМИ, ресурсы и деньги на следующие выборы", - добавил лидер Радикальной партии.
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Напомним, Верховная Рада 1 июля приняла в первом чтении законопроект №5599 об ограничении влияния олигархов. Цель документа – предотвращение угроз нацбезопасности из-за чрезмерного влияния лиц, которые имеют значительный экономический и политический вес. Такие лица и обозначаются как олигархи.
Положения документа, в частности, предусматривают установление признаков, по которым лицо может быть отнесено к олигархам. Кроме того, в законопроекте говорится о создании Реестра олигархов.
Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к председателю парламента Дмитрию Разумкову с официальным письмом, в котором указывает на несоответствие Конституции Украины законопроекта №5599 "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)".
Денисова отмечает, что в случае принятия закона об олигархах в существующей редакции она будет вынуждена в рамках своих полномочий обратиться в Конституционный суд.
После обращения омбудсмена Людмилы Денисовой председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков решил отправить законопроект №5599 на рассмотрение Венецианской комиссии.