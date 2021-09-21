Попытка оказывать давление на СМИ — эксперт высказался насчет закона об олигархах Борис Кушнирук рассказал, почему власть пытается поскорее принять законопроект №5599

12:02, Сегодня

Главная задача законопроекта об олигархах — это попытка поставить под контроль СМИ, заявил в программе "Сегодня Утро" на телеканале "Украина 24" рассказал экономический эксперт Борис Кушнирук.

"Во-первых, надо понимать, что речь идет вовсе не о желании депутатов, а о желании Офиса президента. Это именно их попытки протолкнуть этот законопроект, несмотря на то, что он настолько антиконституционный и бездарно, даже банально с правовой техники написанный, что его серьезно воспринимать нельзя. Но главная задача — это попытка поставить под контроль СМИ, основные телеканалы. Потому что в условиях резкого повышения тарифов на коммунальные услуги, избежать чего будет фактически невозможно, они хотят опустить президента в теплую ванну, рассчитывая, что, поставив под контроль и давление владельцев СМИ, они таким образом смогут рассказывать, как хорошо власть работает", — сказал он.

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По мнению эксперта, этот законопроект не поможет власти.

"Этот законопроект как раз и призван создать ситуацию, чтобы можно было любой бизнес объявить олигархическим и, соответственно, иметь возможность оказывать давление на СМИ, которые контролируются этим бизнесом. Поэтому, скажем так, я не верю, что это поможет действующей власти", — отметил он.

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Напомним, Верховная Рада 1 июля приняла в первом чтении законопроект президента Владимира Зеленского №5599 об ограничении влияния олигархов, который он внес на рассмотрение парламента 2 июня. Цель документа – предотвращение угроз нацбезопасности из-за чрезмерного влияния лиц, которые имеют значительный экономический и политический вес. Такие лица и обозначаются как олигархи.

Положения документа, в частности, предусматривают установление признаков, по которым лицо может быть отнесено к олигархам. Кроме того, в законопроекте говорится о создании Реестра олигархов.

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к председателю парламента Дмитрию Разумкову с официальным письмом, в котором указывает на несоответствие Конституции Украины законопроекта №5599 "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)".

После обращения омбудсмена Людмилы Денисовой председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков решил отправить законопроект №5599 на рассмотрение Венецианской комиссии.