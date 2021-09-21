Эксперт об американском "Железном куполе" для Украины: можно отбрасывать эту историю

Тарас Чмут не исключил, что Украине дадут другие виды вооружения

Павел
Заяц

Украине не стоит рассчитывать на получение от США системы противовоздушной обороны "Железный купол".

Такое мнение высказал в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" глава правления "Украинского милитаристского центра" Тарас Чмут.

"Уже можно отвергать эту историю, поскольку, во-первых, это израильская система, и если корректно читать американские первоисточники, то там не указывалось, что речь идет именно о "Железном куполе", а в целом о возможности такого вида вооружения без конкретизации на конкретном изделии... То, что прозвучало "Железный купол", было допущением на основе того, что США не так давно купили несколько таких систем и проверяют возможный элемент ПРО в Вашингтоне или на других стратегических объектах", - сказал Чмут.

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Эксперт предположил, что "суть информации в том, что возможно получение в разной форме от США Patriot или других систем ПВО".

Как сообщало издание Politico, "Железный купол" армии США может быть отправлен в Украину. Отмечается, что с момента вступления в должность администрация Джозефа Байдена продолжала поставки оружия и учебных материалов украинским военным, в том числе оборудования на сумму 275 миллионов долларов.

Тактическая система ПРО "Железный купол" предназначена для защиты от неуправляемых тактических ракет с дальностью полёта от 4 до 70 километров. Система была разработана израильской компанией Rafael. Каждая батарея может защищать территорию площадью 150 квадратных километров.

В свою очередь советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Алексей Арестович считает, что система будет полезна Украине. По его словам, одна такая система сможет защитить населенный пункт среднего размера.

В свою очередь, президент Владимир Зеленский заявил телеканалу "Дом", что Украине пока рано говорить о возможных поставках "Железного купола".

"Мы в СМИ слышали, можно сказать, некоторые сигналы относительно поддержки ракетной программы Украины. Имею в виду, по "Железному куполу" рано еще говорить, но, тем не менее, вы слышали эти сигналы и месседжи от США", - отметил он.

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