Эксперт об американском "Железном куполе" для Украины: можно отбрасывать эту историю Тарас Чмут не исключил, что Украине дадут другие виды вооружения

18:01, Сегодня

Украине не стоит рассчитывать на получение от США системы противовоздушной обороны "Железный купол".

Такое мнение высказал в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" глава правления "Украинского милитаристского центра" Тарас Чмут.

"Уже можно отвергать эту историю, поскольку, во-первых, это израильская система, и если корректно читать американские первоисточники, то там не указывалось, что речь идет именно о "Железном куполе", а в целом о возможности такого вида вооружения без конкретизации на конкретном изделии... То, что прозвучало "Железный купол", было допущением на основе того, что США не так давно купили несколько таких систем и проверяют возможный элемент ПРО в Вашингтоне или на других стратегических объектах", - сказал Чмут.

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Эксперт предположил, что "суть информации в том, что возможно получение в разной форме от США Patriot или других систем ПВО".

Как сообщало издание Politico, "Железный купол" армии США может быть отправлен в Украину. Отмечается, что с момента вступления в должность администрация Джозефа Байдена продолжала поставки оружия и учебных материалов украинским военным, в том числе оборудования на сумму 275 миллионов долларов.

Тактическая система ПРО "Железный купол" предназначена для защиты от неуправляемых тактических ракет с дальностью полёта от 4 до 70 километров. Система была разработана израильской компанией Rafael. Каждая батарея может защищать территорию площадью 150 квадратных километров.

В свою очередь советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Алексей Арестович считает, что система будет полезна Украине. По его словам, одна такая система сможет защитить населенный пункт среднего размера.

В свою очередь, президент Владимир Зеленский заявил телеканалу "Дом", что Украине пока рано говорить о возможных поставках "Железного купола".

"Мы в СМИ слышали, можно сказать, некоторые сигналы относительно поддержки ракетной программы Украины. Имею в виду, по "Железному куполу" рано еще говорить, но, тем не менее, вы слышали эти сигналы и месседжи от США", - отметил он.