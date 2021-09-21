Такого нет нигде в мире: политолог объяснил, что не так с законом об олигархах Дмитрий Спивак считает законопроект "чушью собачьей"

21:20, Вчера

Закон об олигархах, который может принять Верховная Рада, нарушает Конституцию Украины и не имеет аналогов в мире.

Об этом в эфире программы "Правда с Дмитрием Спиваком" на телеканале "Украина 24" рассказал политолог Дмитрий Спивак.

"Нигде в мире с олигархией не борются отдельно взятым законом, который противоречит Конституции этой страны… Во всем мире борются с олигархией антимонопольным законодательством", - подчеркнул эксперт.

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В качестве примера Спивак напомнил об апрельском решении СНБО ввести санкции против топ-10 украинских контрабандистов:

"Так же бессмысленно было о борьбе с контрабандой. Помните? Пять месяцев прошло. "Вот эти десять - контрабандисты, а эти нет". Не бывает законов против десяти человек. Для того чтобы прекратить контрабанду - таможня, пограничники, СБУ, железнодорожники просто должны прекратить воровать, и участвовать в коррупции… Такая же ситуация с этим законом. Нигде в мире не принимают законы личностного характера. Законы не принимают в отношении конкретных людей. Мы знаем 20 или 50 фамилий общеизвестных богатых людей - список Forbes. А остальные? А в регионах? А кто владеет телеканалами? Чушь это собачья".

Также политолог привел конкретные примеры нарушения Конституции Украины:

"24-я статья Конституции нарушена, о чем сказала госпожа омбудсмен Денисова в своем обращении к спикеру парламента Разумкову, который в свою очередь отправил это в Венецианскую комиссию и сделал абсолютно правильно… Не может быть ограничений и привилегий по признакам расы, политических убеждений, имущественного положения. Не может СНБО определять реестры олигархов. Это что, расстрельные списки? Списки тех, кого надо "раскулачить"?.. Статья 107 – исключительные полномочия СНБО. Нет у них таких прав, это коллегиальный совещательный орган".

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Напомним, Верховная Рада 1 июля приняла в первом чтении законопроект №5599 об ограничении влияния олигархов. Цель документа – предотвращение угроз нацбезопасности из-за чрезмерного влияния лиц, которые имеют значительный экономический и политический вес. Такие лица и обозначаются как олигархи.

Положения документа, в частности, предусматривают установление признаков, по которым лицо может быть отнесено к олигархам. Кроме того, в законопроекте говорится о создании Реестра олигархов.

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к председателю парламента Дмитрию Разумкову с официальным письмом, в котором указывает на несоответствие Конституции Украины законопроекта №5599 "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)".

Денисова отмечает, что в случае принятия закона об олигархах в существующей редакции она будет вынуждена в рамках своих полномочий обратиться в Конституционный суд.

После обращения омбудсмена Людмилы Денисовой председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков решил отправить законопроект №5599 на рассмотрение Венецианской комиссии.