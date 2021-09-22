В помощника Зеленского стреляли в Киевской области Водитель находится в реанимации, Сергей Шефир не пострадал

11:28, Сегодня

Возле села Лесники Киево-Святошинского района Киевской области стреляли в автомобиль первого помощника Владимира Зеленского Сергея Шефира. Об этом говорится в эфире программы "Сегодня Утро" на канале "Украина 24" со ссылкой на информацию "Украинской правды".

Издание ссылается на источники в правоохранительных органах и комментарий генпрокурора Ирины Венедиктовой.

По словам источников, в автомобиль выстрелили автоматной очередью, ранен водитель, Сергей Шефир не пострадал. Нападавших разыскивают, объявлена спецоперация "Сирена".

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Информацию также подтвердил нардеп Евгений Шевченко. По его словам, водитель получил три пули и находится в реанимации.

Напомним, Владимир Зеленский находится в США на сессии Генассамблеи ООН.