На Шефира могла устроить покушение группа из 5-6 человек - полковник СБУ Эксперт склоняется к экономическим мотивам преступления

12:46, Сегодня

Покушение на первого помощника президента Сергея Шефира могла совершить группа из нескольких человек. Такое мнение в эфире программы "Сегодня День" на канале "Украина 24" высказал полковник СБУ в отставке Олег Стариков.

"Думаю, стрелка кто-то прикрывал, была группа - человек пять-шесть. Сейчас главное для следствия – отрабатывать эту территорию, искать все возможные зацепки, связанные со свидетельскими показаниями или вещественными доказательствами. Если стрелки забрали все гильзы, значит, они профессионалы, если побросали гильзы, сигареты, поплевали там и тому подобное – это некие аматоры, которых наняли какие-то люди для того, чтобы напугать или как-то отомстить. Сейчас самая горячая пора для следователей, оперативников", - сказал Стариков.

"Самое главное – мотив совершения преступления: либо экономический, либо политический. Я больше склоняюсь к экономическому", - сказал Стариков.

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Напомним, автомобиль Шефира был обстрелян из автомата около 10:00 в районе сел Ходосовка и Лесники в Киевской области. В водителя попали три пули, Шефир не пострадал. На месте происшествия найдено 18 гильз.

Эксперт по вопросам госбезопасности, генерал-майор СБУ Василий Вовк допускает, что Шефира хотели запугать. "Такие покушения совершают профессионалы, и если бы было покушение непосредственно на него, была бы другая расстановка в отношении попадания пуль. Возможно, работает мотив запугать первого помощника президента", - сказал Вовк.