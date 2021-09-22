Из-за покушения на Шефира будут проверять автомобили обычных граждан - полиция Спикер полиции Киевской области рассказала об операции "Перехват"

14:15, Сегодня

В Киевской области в связи с расстрелом автомобиля первого помощника президента Сергея Шефира, во время которого был ранен водитель, полиция ввела спецоперацию "Перехват". Каким образом оперативные действия правоохранителей и силовиков могут отразиться на обычных гражданах, рассказала в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" спикер полиции Киевской области Ирина Прянишникова.

Правоохранительница прокомментировала, велась ли стрельба из засады, и уточнила последние сведения по происшествию.

"Действительно, сегодня в 10 утра произошло нападение, ранили водителя, по предварительной информации, около трех ранений он получил. Что касается засады, сейчас мы эту информацию не озвучиваем. По области в данный момент введена операция "Перехват", мы ищем непосредственно нападавших, тех, кто совершил это нападение. Мы видели, что правая сторона автомобиля действительно обстреляна, одна пуля попала в заднюю часть автомобиля. Дальнейшую информацию будем уточнять и давать немного позже", — сказала Прянишникова.

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"В ближайшие три часа мы будем вам сообщать информацию, которая есть. Но, я думаю, что дело резонансное, не такое простое, как кажется на первый взгляд, поэтому полиция сейчас делает все возможное для того, чтобы установить нападавших и непосредственно определить, кто причастен к этому нападению", — отметила спикер областной Нацполиции Киевщины.

Ирина Прянишникова также призвала граждан отнестись с пониманием к работе полиции, которая направила все силы на розыск стрелявших. Она отметила, что есть вероятность, что полиция будет проверять автомобили и обычных граждан.

"Полиция уже имеет ориентировку, кого будут разыскивать. Но мы призываем всех граждан с пониманием отнестись к этой операции, поскольку могут проверяться машины, водители, поэтому просим всех помочь. Сейчас очень важно по горячим следам установить нападавших", - подчеркнула спикер.

Напомним, 22 сентября около села Лесники Киево-Святошинского района стреляли в автомобиль первого помощника Владимира Зеленского Сергея Шефира. По словам источников, в автомобиль выстрелили автоматной очередью, ранен водитель, Сергей Шефир не пострадал.