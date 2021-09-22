Избежать покушения почти невозможно: эксперт о расстреле автомобиля Шефира По мнению представителя охранной структуры, полностью обеспечить охраной возможно только президента

14:15, Сегодня

Обеспечить достаточную охрану всем чиновникам невозможно, покушения очень сложно избежать, но у правоохранителей есть методы для раскрытия таких преступлений. Об этом в эфире программы "Сегодня День" на канале "Украина 24" рассказал основатель холдинга охранных предприятий Дмитрий Стрижов, комментируя покушение на первого помощника президента Сергея Шефира.

"Есть официальная статистика, реальные нападения удается предотвратить в 7-10% случаев, остальные, к сожалению, доводятся до конца. У нападающего всегда есть преимущество: он готовится, изучает маршруты движения, знает наиболее уязвимые места. Люди устроены так, что есть два места, куда чаще всего приезжают – дом и работа. И, как правило, нападающие пользуются этим, и чаще всего происходит нападение либо возле дома и работы, либо на пути следования. Защититься от этого почти невозможно. Если мы говорим о группе охраны, которая может противодействовать, это группа не менее 40-50 человек, это выездная группа, группа сопровождения, три рубежа. Таким образом можно защитить только президента. Если каждого чиновника так защищать, у нас Управление госохраны будет в составе 25-30 тыс. человек. Никто полностью не защищен. Но есть ряд мер, которые могут повлиять", - сказал эксперт.

"Правоохранители без проблем получат у операторов мобильной связи все активные телефоны, которые находились в данный момент у места происшествия, установят владельцев автомобилей и таким образом получат видео с видеорегистраторов. Также работают видеокамеры на дорогах, видео сохраняется в центральном мониторинговом центре, уверен, что полиция уже просматривает", - сказал Стрижов.

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Эксперт выразил уверенность, что преступление будет раскрыто, несмотря на то, что преступники знают, какими методами пользуются правоохранители, и могут быть готовыми.

"Есть такая старая поговорка, что все тайное становится явным. Думаю, в данной ситуации нападающие будут найдены. Я верю, что наши правоохранительные органы, имея сегодняшний ресурс и возможность обратиться к иностранным коллегам, найдут этих людей", - сказал Стрижов.

Напомним, автомобиль Шефира был расстрелян утром 22 сентября в Киевской области в районе села Лесники. Преступники сделали 18 выстрелов из автомата, 10 пуль попали в машину. Водитель получил ранения, Шефир не пострадал.

На Сергея Шефира могла совершить покушение группа из 5-6 человек, считает полковник СБУ Олег Стариков. "Была группа - человек пять-шесть. Сейчас главное для следствия – отрабатывать эту территорию, искать все возможные зацепки, связанные со свидетельскими показаниями или вещественными доказательствами. Если стрелки забрали все гильзы, значит, они профессионалы, если побросали гильзы, сигареты, поплевали там и тому подобное – это некие аматоры, которых наняли какие-то люди для того, чтобы напугать или как-то отомстить", - сказал эксперт.