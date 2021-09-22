Преступников надо найти до конца дня: криминалист о покушении на Шефира Криминалист предположил, что преступники могли "превратиться в грибников" и уехать на маршрутке

15:34, Сегодня

Полиция Киевщины объявила спецоперацию по перехвату стрелявших в автомобиль первого помощника президента Сергея Шефира. По мнению эксперта, водитель, который был ранен во время происшествия, спас людей, сидевших в авто. Насколько высока вероятность того, что стрелков оперативно задержат, рассказал в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" криминалист Сергей Пархоменко.

"В мировой практике если в течение первых ближайших часов преступники не будут задержаны, то немного шансов, что вообще их (стрелявших –ред.) найдут. Поскольку это сельская местность была, это было за городом, прошло три часа, средняя скорость движения автомобиля около 150 км в час, они могли уже уехать за пределы области. Поэтому если полиция сейчас их оперативно не нашла, то фактически возможное время (на задержание –ред.) до конца дня. Если информации какой-то новой не будет, то, возможно, их уже и не задержат в ближайшее время", — сообщил Пархоменко.

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"Поэтому если и искать кого-то и задерживать, то лучше с помощью вертолетов в первые полчаса, чтобы сверху видеть, откуда движется автомобиль. Поэтому шансов пока немного... Хотя если анализировать опыт последних 8-9 лет, то ни одно из таких резонансных преступлений фактически раскрыто не было, и нападавших не задерживали. Можем вспомнить также нападение на Амину Окуеву, когда на железнодорожном переезде стреляли, и опять-таки никого не задержали. Поэтому это один из таких же вариантов. Смогут или нет, мы узнаем к концу дня", — сообщил криминалист.

Также Пархоменко сообщил о том, что злоумышленники могли покинуть место преступления пешком.

"А дальше они могли пойти пешком, они могли пересесть на маршрутку, они могли стать обычными грибниками, обычными охотниками, рыбаками и, конечно, на маршрутке куда-то уехали. Поэтому сейчас ориентироваться на автомобиль уже просто поздно, это (нужно делать –ред.) первые 30 минут, максимум час. А дальше уже оперативно-розыскные мероприятия. Правоохранители проверяют ту информацию, которая у них есть, приметы преступников, которые, возможно, у них есть. Уже обратились к гражданам, чтобы они предоставили достоверную информацию, которую они знают, видели, слышали, думали. Поэтому сейчас единственными, кто на самом деле поможет раскрыть преступление, это наши граждане, неравнодушные граждане, которые, возможно, что-то заметили и могут сообщить правоохранителям такую информацию", – отметил эксперт.

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Сергей Пархоменко считает, что нападение было спланировано заранее. Кроме того, он отметил реакцию водителя, который, несмотря на стрельбу, продолжил движение.

"Это не случайность, это спланированная акция. Первый стрелок по ходу движения автомобиля должен был остановить автомобиль, а второй должен был сбоку расстрелять пассажиров. Но, я так понимаю, что им это не удалось, видимо, благодаря водителю, который все-таки продолжил движение, и поэтому они остались живы. Поэтому спас ситуацию именно водитель", — сказал криминалист.

Он также обратил внимание на то, что киллер явно не был профессионалом. Однако в целом Пархоменко оценил замысел преступников как "неплохой".

"Если бы это были профессиональные киллеры, они бы использовали снайперскую винтовку, а не автоматы, потому что автоматы — чтобы расстрелять автомобиль в упор. А чтобы остановить автомобиль, нужна снайперская винтовка. Из автомата его не остановишь, это очень неточная стрельба, поскольку трасса, и автомобиль двигается. Нужна винтовка, нужен специалист-снайпер. Специалиста-снайпера не было. Поэтому план был неплох, а исполнители были не очень профессиональны", — сказал он.

Напомним, 22 сентября возле села Лесники Киево-Святошинского района стреляли в автомобиль первого помощника Владимира Зеленского Сергея Шефира. По словам источников, в автомобиль выстрелили автоматной очередью, ранен водитель, Сергей Шефир не пострадал.