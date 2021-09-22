Покушение на Шефира: в МВД оценили шансы на раскрытие Владимир Мартыненко не исключает, что в деле появятся новые версии

16:18, Сегодня

На месте покушения на первого помощника президента Украины Сергея Шефира работают следователи, эксперты, криминалисты, представители СБУ, МВД и прокуратуры. Есть большая надежда на то, что это преступление будет раскрыто.

Об этом сообщил в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" глава общественного совета при МВД Владимир Мартыненко.

"Не думаю, что здесь можно выводить какую-то из версий приоритетную. Более того, будут возникать еще и другие версии в ходе следствия. Сейчас я бы не забегал далеко вперед. Три основные версии, которые сейчас есть, были озвучены на брифинге Министерства внутренних дел при участии самого Сергея Шефира, министра внутренних дел Дениса Монастырского и главы Национальной полиции Игоря Клименко... В этот момент работают следователи, эксперты, криминалисты. Кроме того, Клименко сказал, что приобщены представители СБУ. Туда выезжала генеральный прокурор Ирина Венедиктова. Там есть большой коллектив правоохранителей, сейчас отрабатывают это событие, учитывая его резонансность, учитывая все те вещи, которые у нас сейчас есть, которые озвучены. Думаю, у нас есть большая надежда на то, что это преступление будет раскрыто", - заявил Мартыненко.

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По его словам, сейчас вся информация открыта, поэтому "говорить о первых результатах или каких-то действиях пока рано".

Глава общественного совета при МВД добавил, что география розыскной спецоперации распространена на Киевскую область и город Киев.

Напомним, 22 сентября около села Лесники Киево-Святошинского района стреляли по автомобилю первого помощника Владимира Зеленского Сергея Шефира. По словам источников, в автомобиль выстрелили автоматной очередью, ранен водитель, Сергей Шефир не пострадал.

Глава МВД Денис Монастырский считает, что стрельба по автомобилю Сергея Шефира - это покушение на убийство, а не попытка запугать.

"Хочу подчеркнуть, что целью данного нападения было не напугать, а именно убить первого помощника президента Украины. По автомобилю было осуществлено более десяти выстрелов, более 11 входных отверстий пока зафиксировано. Только что прооперирован водитель, его жизни ничего не угрожает", - сказал Монастырский.

Глава Нацполиции Игорь Клименко заявил, что пока следствием рассматривается три версии произошедшего.

"На данный момент, с учетом полученных предварительных данных, рассматриваем три основные версии совершенного преступления - в связи с государственной деятельностью потерпевшего, с целью давления на высшее руководство государства и с целью дестабилизации политической ситуации в нашей стране. Также рассматривается версия с участием спецслужб иностранных государств", - заявил он.

Эксперт по вопросам госбезопасности, генерал-майор СБУ Василий Вовк допускает, что Шефира хотели запугать. "Такие покушения совершают профессионалы, и если бы было покушение непосредственно на него, была бы другая расстановка в отношении попадания пуль. Возможно, работает мотив запугать первого помощника президента", - сказал Вовк.