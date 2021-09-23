"Народ против": кто станет гостями программы Наташи Влащенко
Чиновники и политики будут бороться за доверие и уважение зрителей
В четверг, 23 сентября, на телеканале "Украина 24" - новый выпуск шоу "Народ против" с Наташей Влащенко. В масштабном проекте, как в настоящем Колизее, известные чиновники борются за доверие и уважение зрителей, отвечая на провокационные вопросы.
Гости:
- Владимир Гройсман, экс-премьер-министр Украины
- Ирина Верещук, народный депутат, "Слуга народа"
- Алексей Гончаренко, народный депутат, "Европейская солидарность"
- Дмитрий Спивак, руководитель "Национальной стратегии развития"
- Александр Качура, народный депутат, "Слуга народа"
- Павел Климкин, экс-министр иностранных дел Украины
- Артур Герасимов, народный депутат, "Европейская солидарность"
- Юрий Камельчук, народный депутат, "Слуга народа"
- Андрей Николаенко, народный депутат, "Батькивщина"
- Антон Поляков, народный депутат, "За Будущее"
- Денис Маслов, народный депутат, "Слуга народа"
- Сергей Сивохо, руководитель "Национальной платформы примирения и единства"
- Алексей Устенко, народный депутат, "Слуга народа"
- Андрей Ильенко, заместитель председателя ВО "Свобода"
- Виктория Гриб, народный депутат, внефракционный
- Василий Вовк, экс-председатель главного следственного управления СБУ
Включения:
- Геннадий Москаль
Темы:
- Обстрел авто советника президента. Кто стоит за нападением?
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- Новые налоги и закон об олигархах - сможет ли монобольшинство собрать голоса?
Не пропустите - 23 сентября в 21:00 "Народ против".