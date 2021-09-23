Закон об олигархах принят с нарушениями регламента — нардеп В "Евросолидарности" считают процедуру принятия закона об олигархах противозаконной

15:47, Сегодня

В "Евросолидарности" раскритиковали процесс принятия законопроекта №5599, отметив, что во время голосования "состоялось попрание парламентских норм". Такой точкой зрения поделился в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Олег Синютка.

"Хотя окончательную квалификацию дадут юристы, но сегодня Стефанчук (первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук – ред.) точно наработал на статью о препятствовании депутатской деятельности. Сегодня состоялось попрание парламентских норм. С точки зрения процедуры, все то, что происходило в сессионном зале, точно является незаконным и напоминает «диктаторские законы», которые в январе 2014 года старался пропихнуть Янукович. Мы видим, что нарушение закона, нарушение регламента стало нормой для проведения этого законопроекта в угоду офиса (президента Украины — ред.) на Банковой", — заявил нардеп.

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Парламентарий заявил, что закон несет прямую угрозу для работы оппозиционных СМИ. По его словам, законопроект №5599 может поспособствовать узурпированию в Украине власти.

"Что они хотят? Две вещи. Первое, подавить свободу слова, нивелировав работу оппозиционных СМИ. Второе, хотят полностью узурпировать власть в стране. Потому что все полномочия передать карманному органу, который и количественно, и персонально определяется президентом Украины – это не соответствует ни духу демократии, ни нашим европейским стремлениям", — подчеркнул Олег Синютка.

Напомним, сегодня, 23 сентября, народные депутаты приняли закон "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)". Документ был принят во втором чтении и в целом. Таким образом, законопроект №5599 поддержали 279 народных депутатов. Фракция "Слуга народа" дала 229 голосов, "За майбутнє" - 18, "Довіра" - 15, "Голос" - 11, внефракционные депутаты - 6. Отказались проект закона поддерживать нардепы фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" и "Европейская солидарность". Нардепы от "Батькивщины" воздержались от голосования.

Ранее политический эксперт Евгений Добряк отметил, что закон об деолигархизации может привести к печальным последствиям, касающихся инвестирований в Украину. Причиной этого может стать тот факт, что инвестор может оказаться в реестре олигархов. По словам эксперта, законопроект №5599 повлияет на желание инвесторов в Украине поддерживать бизнес. Кроме того, по словам Добряка, западные юристы не могут понять концепцию этого документа.

"Есть позиция некоторых западных партнеров относительно закона об олигархах. Я общался с британскими, французскими юристами. Люди не могут понять вообще суть этого законопроекта. Они говорят, неужели нельзя сделать существенные действенные законодательные механизмы влияния на сближение крупного бизнеса и власти.

Также напомним, что декларируемая авторами цель законопроекта №5599 — предотвращение угроз нацбезопасности из-за чрезмерного влияния лиц, которые имеют значительную экономическую и политическую значимость. Такие лица и обозначаются как олигархи. Положения документа, в частности, предусматривают установление признаков, по которым лицо может быть отнесено к олигархам. Кроме того, в законопроекте речь идет о создании реестра олигархов.